台積電調升Q3現金股利至6元 直接大增1元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-11 19:16

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (11) 日召開董事會，宣布 2025 年第三季每股現金股利 6 元，較上季大增 1 元，與過往每次調升幅度 0.5 元相比，此次調升幅度倍增，也超乎市場預期，除息交易日訂在 2026 年 3 月 17 日。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電今日核准配發 2025 年第三季之每股現金股利 6 元，普通股配息基準日訂定為 2026 年 3 月 23 日，除息交易日則為 2026 年 3 月 17 日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2026 年 3 月 19 日起至 3 月 23 日止，停止普通股股票過戶，並於 2026 年 4 月 9 日發放。

此外，台積電在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為 2026 年 3 月 17 日。

台積電為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，此次董事會也核准資本預算約 149 億 8,160 萬美元，內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟及 / 或特殊製程產能、2026 年研發資本預算與經常性資本預算以及 2026 年資本化租賃資產。