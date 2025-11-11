鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-11 21:48

金管會今 (11) 日公布統計，2025 年 9 月全台信用卡簽帳金額 4032 億元，月增約 7%，消費力道明顯回升；累計前 9 月簽帳金額達 3 兆 6826 億元，年增 5.97%，單月及累計刷卡量均創歷史同期新高。

國人9月刷卡額重返4千億 前9月刷出3.68兆元創同期新高。(圖：shutterstock)

截至 2025 年 9 月底止，國內共有 32 家信用卡發卡機構，總流通卡數約 6035 萬張，月增 20 萬張；總有效卡數約 4019 萬張，月增 26 萬張。9 月簽帳金額約 4032 億元，月增 269 億元。

銀行局副局長王允中指出，9 月刷卡金額較前一月成長，主要有三大因素，首先，8 月底適逢周末進而遞延入帳到 9 月；其次，百貨周年慶於 9 月陸續開跑；第三，iPhone 17 新機預購銷售活動帶動。

進一步觀察個別銀行 9 月簽帳金額，中信銀行以 737.33 億元穩居第一；國泰世華銀行以 714.63 億元緊追在後；玉山銀行以 512.52 億元居第三；第四為北富銀 483.49 億元；台新銀則為 439.36 億元居第五。其中，中信與台新銀均較前一月成長逾 1 成。

至於 9 月新發卡狀況，中信與統一合作推出 uniopen 聯名卡持續吸客，單月發卡量爆出 33 萬張，穩居發卡王寶座。而玉山家樂福聯名卡換卡效應已消失，9 月發卡量降至 6.4 萬張。

金管會 2024 年訂定 2026 年非現金支付交易筆數目標 80 億筆、交易金額 10 兆元。統計今年前 3 季非現金支付狀況，交易筆數約 64.06 億筆，年增 5.61%，交易金額約 6.45 兆元，年增 4.54%。