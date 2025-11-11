大聯大集團架構調整 詮鼎換股將持有品佳與友尚100%股權
鉅亨網記者魏志豪 台北
大聯大 (3702-TW) 今 (11) 日召開重訊記者會，宣布通過集團架構調整案，詮鼎科技將以股份轉換方式，取得友尚及品佳百分之百股權，藉此整合資源、强化營運效能及深化全球佈局。
大聯大此次組織架構簡化旨在整合及加強深化國際大廠合作，擴大全球布局，同時優化資源配置與組織效率，提升人均效益，並充分運用擴大規模強化財務體質，打造高效穩健的成長引擎。
本次股份轉換的換股比例暫定為友尚公司普通股 1 股換發詮鼎公司普通股 2.7947 股；品佳公司普通股 1 股換發詮鼎公司普通股 1.2222 股，基準日暫訂為明年 1 月 1 日。
根據 114 年擬制性報表，股份轉換後，詮鼎營收規模將達美金 114 億 8 仟萬，股東權益約 9.3 億美元，員工人數約 1,900 人；未來，詮鼎將與世平興業股份有限公司共同成為大聯大控股半導體零組件通路事業的雙核心引擎，以更有效能的方式走向全球，在變局中把握機會、在挑戰中創造優勢。
