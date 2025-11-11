大聯大集團架構調整 詮鼎換股將持有品佳與友尚100%股權

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-11 19:41

大聯大 (3702-TW) 今 (11) 日召開重訊記者會，宣布通過集團架構調整案，詮鼎科技將以股份轉換方式，取得友尚及品佳百分之百股權，藉此整合資源、强化營運效能及深化全球佈局。

大聯大財務長袁興文。(鉅亨網資料照)

大聯大此次組織架構簡化旨在整合及加強深化國際大廠合作，擴大全球布局，同時優化資源配置與組織效率，提升人均效益，並充分運用擴大規模強化財務體質，打造高效穩健的成長引擎。

本次股份轉換的換股比例暫定為友尚公司普通股 1 股換發詮鼎公司普通股 2.7947 股；品佳公司普通股 1 股換發詮鼎公司普通股 1.2222 股，基準日暫訂為明年 1 月 1 日。