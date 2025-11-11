巨漢在手訂單85億元創新高 後續營運樂觀看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-11 16:31

廠務工程業者巨漢 (6903-TW) 今 (11) 日參與櫃買業績發表會，公司表示，受惠 AI 產業帶動高階廠務需求升溫，帶動在建工程維持高檔，截至今年 9 月底在手工程金額達 85 億元，創下歷史新高，顯著高於去年底水準，對後續營運樂觀看。

半導體設備與晶圓廠示意圖。（圖：REUTERS/TPG）

巨漢表示，AI 浪潮正帶動半導體業者啟動新一輪資本支出，將推升廠務工程市場進入成長階段，公司業務涵蓋 AI 產業、能源產業、公共工程及其他領域，目前隨著 AI 不斷推進，也感受到客戶需求升溫。

巨漢在建中的主要工程則包括緯創 (3231-TW) 竹北 AI 園區機電工程、旺矽 (6223-TW) 湖口新廠基礎機電工程、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰自貿園區 D 棟 P1-1 空調系統工程，以及日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 的空調與製程系統工程，顯示公司在 AI 與半導體供應鏈中的廠務需求布局持續擴張。