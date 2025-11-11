鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-11 19:14

記憶體族群近期缺貨潮延燒，有多位上市櫃公司表示，此波記憶體缺貨潮，為 30 多年來首見，也是有史以來最大的漲價行情，缺貨預期將衝擊 PC 廠出貨。對此，華碩 (2357-TW) 今 (11) 日法說會上，共同執行長胡書賓表示，華碩早已啟動拉貨、備貨周期，目前公司仍有 4 個月左右庫存因應，預期第 4 季還影響不大。

〈華碩法說〉記憶體漲價 Q4尚有存貨因應 並適度調整產品價格。 (圖：shutterstock)

華碩表示，針對記憶體可能缺貨狀況，華碩今 (2025) 年上半年就注意到這個趨勢，也發現 DRAM 供應趨緊價格上漲，華碩很早就拉長庫存周期時間，到第 3 季季底，零組件庫存還有 2 個月，通路端成品庫存也近 2 個月，共計仍有 4 個月庫存因應，目前觀察記憶體缺貨對華碩第 4 季影響應該有限。

華碩強調，記憶體可能缺貨，這是 PC 產業面臨的問題，主要仍因供需不平衡，主要是在 AI 伺服器大量需求下，但記憶體廠商近幾年無明顯擴產造成供需不平衡。