南茂Q3 EPS 0.5元創五季新高 看記憶體明年好一整年
鉅亨網記者魏志豪 台北
封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (11) 日召開法說會，公司表示，儘管驅動 IC 需求相對疲弱，但記憶體需求穩健，尤其看好 DRAM 業務發展，預期記憶體明年一整年都是好年。
南茂第三季營收 61.43 億元，季增 7.1%，年增 1.2%，毛利率 12.4%，季增 5.8 個百分點，年減 1.5 個百分點，營益率 6%，季增 5.6 個百分點，年減 0.9 個百分點，稅後純益 3.52 億元，較第二季轉盈，年增 17.6%，每股稅後純益 0.5 元，創下五季來新高。
南茂表示，儘管終端消費需求仍相對保守，但記憶體動能穩健，表現可望優於 DDIC 產品，尤其 DRAM 增長動能明顯，Flash 動能略為趨緩，看好明年一整年都會是好年，但公司擴產仍會小心謹慎，並與客戶保證合約動向調整。
至於驅動 IC 方面，南茂坦言，終端消費需求不振，動能相對疲弱，後續公司將活化相關閒置資產，將空間貨機台轉至封測產能、邏輯、記憶體等領域，而車用面板的動能相對穩健。
混和訊號產品方面，南茂配合策略客戶產品發展藍圖，提升長期成長動能，如擴大至 DDR5 模組的電源管理 IC、健康照護等智慧裝置的邏輯產品以及 AI 相關應用的 ASIC 產品。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- Q2罕見虧損 Q3起調漲代工價格
- 〈台股開盤〉記憶體帶動漲 電金傳同步走強 一度大漲逾300點站回2萬8
- 最佳理財投資標的？中國深圳華強北記憶體產品3個月漲一倍 收益超過黃金
- 輝達顯示卡GeForce RTX 5060 Ti恐面臨供貨短缺：GDDR7記憶體漲價推升顯卡壓力
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告