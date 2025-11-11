台股2萬8卡關 外資賣超173億元連8賣 大砍南亞科反手買旺宏

台股今 (11) 日開高走低，2 萬 8 千點大關得而復失，下跌 84 點收最低 27784.95 點，外資賣超 173.67 億元，呈現連 8 賣，大砍南亞科 (2408-TW)2.5 萬張，但反手大買旺宏 (2337-TW) 近 7.9 萬張。