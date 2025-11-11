search icon



台股2萬8卡關 外資賣超173億元連8賣 大砍南亞科反手買旺宏

鉅亨網記者彭昱文 台北

台股今 (11) 日開高走低，2 萬 8 千點大關得而復失，下跌 84 點收最低 27784.95 點，外資賣超 173.67 億元，呈現連 8 賣，大砍南亞科 (2408-TW)2.5 萬張，但反手大買旺宏 (2337-TW) 近 7.9 萬張。

cover image of news article
台股2萬8得而復失外資連8賣 大砍南亞科反手買旺宏。(鉅亨網資料照)

除南亞科外，外資也賣超台積電 (2330-TW)5735 張、面板雙虎友達 (2409-TW)1.91 萬張、群創 (3481-TW)1.81 萬張、代工廠仁寶 (2324-TW)1.24 萬張、金寶 (2312-TW)8696 張、英業達 (2356-TW)7600 張、鴻海 (2317-TW)6500 張等。


非電族群方面，外資賣超元大台灣 50(0050)2.31 萬張，元大高股息 (0056)6353 張等 ETF，傳產則有中石化 (1314-TW)1.32 萬張、華航 (2610-TW)8314 張、大同 (2371-TW)6519 張、長榮 (2603-TW)5173 張。

外資買超最多為旺宏，另有力積電 (6770-TW)5.76 萬張，以及多檔金融股，永豐金 (2890-TW)3.85 萬張、永豐金 (2890-TW)2.6 萬張、中信金 (2891-TW)2.57 萬張、凱基金 (2883-TW)1.84 萬張。ETF 以群益台灣精選高息 (00919)2.03 萬張較多。

外資也買超台塑四寶中的台化 (1326-TW) 及南亞 (1303-TW) 各 2.32 萬張、台塑 (1301-TW)1.99 萬張，另有華新 (1605-TW)1.78 萬張。


外資南亞科旺宏記憶體三大法人

