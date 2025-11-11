search icon



緯創前三季獲利192億EPS 6.43元 再砸52.8億投資竹北AI第二廠區

鉅亨網記者劉玟妤 台北

緯創 (3231-TW) 今 (11) 日公告最新財報，前三季稅後純益達 192.42 億元，年增逾 5 成，每股純益 6.43 元。此外，緯創董事會也通過，為因應 AI 伺服器業務需求持續擴張，擬於不超過 52.8 億元的額度內，進行竹北 AI 第二廠區的建築物改良及取得機器設備。 

cover image of news article
緯創前三季獲利192億EPS 6.43元，再砸52.8億投資竹北AI第二廠區。(鉅亨網資料照)

緯創第三季營收 5678.05 億元，季增 3%，年增 1.08 倍；毛利率 7.39%，季增 2.95 個百分點，年減 0.96 個百分點；營益率 4.78%，季增 2.92 個百分比，年增 0.59 個百分比；稅後純益 74.06 億元，季增 13.9%，年增 76.4%，每股純益 2.36 元。 


緯創今年前三季營收 1.47 兆元，年增 94.9%；毛利率 6.38%，年減 1.61 個百分點；營益率 3.62%，年增 0.01 個百分比；稅後純益 192.42 億元，年增 58.6%，每股純益 6.43 元。 

緯創董事會除通過竹北 AI 第二廠區的投資，也同步公告 2 項議案。緯創與旗下 100% 持股的子公司緯成，擬增加其對公司新內湖總部暨台北市數位內容創新中心 (TDS) 的資本支出預算，分別從 10.25 億元與 47.8 億元，提高至 17.1 億元及 56 億元。 

另外，緯創 100% 持股的子公司 Wistron Technology(Malaysia)Sdn. Bhd(WMMY)，擬於 3000 萬美元 (不超過 1.26 億馬來西亞令吉) 額度內，對其子公司 Wistron Investment (Malaysia)Sdn. Bhd.(WIMY) 增資。 

緯創進一步說明，透過此次增資，WIMY 擬於 2831 萬美元 (不超過 1.19 億馬來西亞令吉) 的額度內，興建員工宿舍及變電站。 


緯創財報AI伺服器竹北AI園區

台股首頁我要存股
緯創144.5+4.33%
馬來西亞令吉/美元0.2414+0.50%

