〈英業達法說〉第四季營收將回落與第一季相當 三大產品今年仍將成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-11 17:06

英業達 (2356-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理蔡枝安指出，今年受到關稅政策、貿易戰等因素影響，客戶提前拉貨，預期第四季營收將回落與第一季相當，不過仍看好筆電、伺服器及智慧裝置三大產品今年將持續成長。

英業達第四季營收將回落與第一季相當，三大產品今年仍將成長。(鉅亨網資料照)

蔡枝安說明，今年受到關稅影響，部分訂單於上半年提前拉貨，導致上下半年營收占比與過去不同，預估第四季整體營收以及三大產品都將衰退，不過全年度仍將成長，並預期明年伺服器將成長雙位數，筆電及智慧裝置則將成長個位數。

英業達進一步提到，在 Windows 10 終止支援後，從客戶端觀察到，明年可望迎來換機潮，且隨著 AI PC 的推陳出新，認為明年筆電出貨有望微幅成長。

智慧裝置方面，英華達董事長何代水則指出， 近幾年英華達積極轉型，業務從過去的 5G 通訊，逐步拓展至 AI 的落地應用，包括車用 UWB、無人搬運車已在馬來西亞出貨，AI 攝影機等也都陸續出貨。

至於車用電子方面，蔡枝安表示，英業達在車用領域發展不錯，今年相關營收年增 3 倍，雖目前營收規模仍小，但正在進行生產線的認證，且在中國上海、台灣、墨西哥、捷克等地皆有布局，並陸續斬獲新客戶，預期 2026 年將大幅成長，目標 2027 年相關營收突破百億。

蔡枝安也說明英業達各產品的全球產能配置，伺服器在台灣、上海、墨西哥及捷克，美國廠也預計於明年第一季啟用；筆電有重慶、泰國與墨西哥；智慧裝置則在馬來西亞、越南、南京與上海。

資本支出部分，英業達預計 2025 年資本支出將介於 4 至 4.5 億美元，預估明年不會超過 5 億美元，將用於海外擴廠、生產設備投入等。

英業達第三季營收 1762.86 億元，月減 6%，年增 8%；毛利率 5%，季減 0.1 個百分點，年減 0.3 個百分點；營益率 1.7%，季減 0.3 個百分點，年減 0.2 個百分點；稅後純益 27.3 億元，季增 24.66%，年增 36.11%，稅後純益 0.76 元。