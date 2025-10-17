鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 23:00

根據《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國總統川普在經濟議題上的支持度因政府關門與通膨壓力而下滑，最新《CNBC 全美經濟民調》(All-America Economic Survey) 顯示，美國民眾對就業、市場與物價前景的看法明顯轉為悲觀，導致川普的經濟施政淨支持率降至兩任以來最低水準。

川普經濟施政支持度崩跌！美民調：通膨比關門更傷(圖：REUTERS/TPG)

經濟信心轉弱 通膨與關門成最大壓力源

根據調查，42% 的受訪者贊同川普的經濟表現，55% 不贊同，淨支持率為負 13 個百分點，是川普兩任以來最低紀錄。川普的整體支持度也從上季的 46% 降至 44%，反對度微升至 52%。

民調指出，53% 的受訪者認為政府關門造成的經濟損害應由川普與共和黨國會議員負責，僅 37% 歸咎於民主黨。共和黨籍民調顧問 Micah Roberts 指出：「對多數美國人而言，生活成本的壓力比政府關門更直接地削弱經濟信心。」

在通膨與生活成本方面，僅 34% 的民眾贊同川普的政策，62% 不贊同，創下他第二任以來最差紀錄。56% 受訪者不滿川普的關稅政策，僅 41% 贊同，使其關稅政策淨支持率降至負 15%，明顯低於上一季的負 6%。

獨立選民成關鍵群體 支持分歧加劇

此次民調訪問全美 1,000 人，誤差範圍為正負 3.1%，受訪者中共和黨占 40%、民主黨占 38%。結果顯示，川普在黨內仍獲壓倒性支持，但民主黨選民幾乎全面反對，而獨立選民成為關鍵變數。

民主黨籍民調顧問 Jay Campbell 指出：「目前變化最大的是獨立選民，而他們對經濟議題高度敏感。他們不像黨派選民那樣受政治立場影響，更在意實際的經濟狀況。」

民調顯示，川普唯一獲得正面評價的議題是「南方邊境管理」，淨支持率為正 5 個百分點。至於遣返政策，支持與反對比從 49 比 49 轉為 46 比 50。川普在外交議題上略有改善，但對以巴衝突的處理仍獲 41% 支持、50% 反對。

就業憂慮升溫 民眾對未來展望轉冷

民調時間為 10 月 8 日至 12 日，恰逢以色列與哈瑪斯達成初步和平協議後不久。整體而言，美國民眾對經濟前景的看法轉趨悲觀，僅 27% 認為經濟「良好或極佳」，72% 形容為「普通或糟糕」。

僅 32% 受訪者預期明年經濟會改善，為 2024 年 3 月以來最低，46% 認為情況將惡化。超過四分之一的美國人擔心未來一年可能失業，創《CNBC》自 2022 年開始追蹤此題以來新高。不過，仍有 58% 表示即使失業，也有信心能找到待遇相近的新工作。

調查顯示，年輕人、有色人種與女性對就業前景信心最低，大學畢業生與領薪族的不安感也明顯升高。僅不到三分之一的在職者預期薪資明年將上升，創下疫情以來最低水準；同時有高達 75% 認為物價仍在上漲。

有半數民眾表示物價「仍以異常速度上升」，56% 受訪者認為政府不應持續入股私人企業，其中包括大批民主黨與獨立選民，以及 45% 的共和黨人。

儘管如此，43% 的受訪者仍認為川普在企業政策上的態度「大致合理」，39% 認為他過度偏向企業，12% 則認為他過度反企業。

民意結構轉變 通膨壓力成核心挑戰

最新民調顯示，美國民眾對經濟的負面觀感已不僅限於政府關門爭議，通膨與生活成本問題正成為壓倒性的民意焦點。許多受訪者雖對就業機會仍抱持信心，但對薪資成長與物價趨勢明顯感到悲觀，反映出經濟壓力在家庭層面逐漸累積。對川普而言，這代表民眾對「價格能否穩定」的耐性正被侵蝕，也削弱了他長期以來強調的經濟治理形象。