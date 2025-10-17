鉅亨網編譯段智恆 2025-10-17 22:00

蘋果 (AAPL-US) 周五 (17 日) 宣布與一級方程式賽車 (Formula 1，F1) 簽訂為期五年的媒體權協議，將自 2026 年起在 Apple TV 平台播出所有 F1 賽事，全面進軍頂級運動串流市場。

F1要上Apple TV了！蘋果砸重金搶攻體育串流市場(圖：REUTERS/TPG)

根據協議，Apple TV 將播放所有 F1 賽事，包括練習、排位與短程衝刺 (Sprint) 賽，並納入現有每月 12.99 美元的訂閱方案中，全程無廣告。部分比賽與所有練習賽將於 Apple TV 應用程式中免費開放觀看。這與蘋果先前與美國職業足球大聯盟 (MLS) 的合作不同，後者需額外付費訂閱 MLS Season Pass。

消息人士透露，蘋果每年為該轉播權支付約 1 億 4,000 萬美元，而現任轉播方迪士尼 (DIS-US) 旗下的 ESPN 平均每年支付約 8,500 萬美元。ESPN 在聲明中表示，「我們對過去與 F1 在美國市場的合作感到自豪，並期待圓滿結束最後一季，祝福 F1 未來順利。」

F1 自有的訂閱平台「F1 TV Premium」仍將在美國提供服務，但未來將綁定 Apple TV 訂閱，屆時用戶訂閱 Apple TV 後即可同時獲得 F1 TV 內容。轉播將採用 F1 TV 與 Sky Sports 的賽事解說。

蘋果服務部資深副總裁 Eddy Cue 表示，公司進軍體育內容領域的策略是「在能完全掌控用戶體驗的情況下進行」，並強調 Apple TV 將提供專屬的 F1 觀賽功能與改版內容。「我們不需要照搬傳統體育轉播的做法。」

Cue 在《Autosport Business Exchange NYC》論壇上說：「世界上已有很多人在做那樣的事，我們希望做出獨特體驗，才會出手。」