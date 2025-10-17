鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-17 15:15

根據德意志銀行最新研究報告，ChatGPT 在歐洲市場的付費用戶成長恐已觸頂，消費​​支出自今年 5 月起陷入停滯，這一情況引發市場對 AI 產業變現能力與估價系統的深層擔憂。

危險訊號！ChatGPT歐洲付費用戶成長自5月起陷停滯 德銀：若持續 AI高估值體系恐崩塌（圖：Shutterstock）

歐洲五大市場（法、德、義、西、英）的 ChatGPT 消費者支出月度增長率，自今年 5 月起顯著放緩，暗示著這款全球用戶量最大的 AI 應用程式在新付費用戶獲取上恐已見頂。

儘管 OpenAI 執行長奧特曼上周宣布，ChatGPT 每周活躍用戶已突破 8 億，但付費轉換效率與營收規模仍未跟 OpenAI5000 億美元的高估值相匹配。

數據顯示，2024 年 7 月、8 月歐洲市場曾因暑期學生用戶減少出現季節性成長放緩，但當月 6 月及 9 月均快速反彈，今年同期則表現平淡，未顯現去年動能。

德銀分析指出，這種差異或非單純季節性波動，更可能反映付費用戶成長的實質瓶頸。

核心矛盾在於「技術熱度」與「商業回報」的錯位。以估值對標看，Netflix 市值與 OpenAI 預期估值 (5000 億美元) 相近，卻擁有 3 億全球訂閱用戶，今年預計年收入 450 億美元，股價營收比 12.5 倍；Spotify 市值 1440 億美元，2.76 億訂閱用戶。反觀 OpenAI，全球付費用戶僅約 2000 萬，營收規模與估值落差懸殊。

德銀分析師 Jim Reid 說：「AI 將改變世界毋庸置疑，但獲利路徑仍模糊。挑戰不在演算法，而在商業模式。」當前 AI 工具的成長依賴於免費用戶擴散，但付費階段的核心是留存率與持續價值轉換。

儘管 OpenAI 用戶量從 3 月底的 5 億飆升至 8 億，如何將流量轉化為穩定付費群體，仍是商業化最大關卡。