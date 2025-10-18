鉅亨網編譯段智恆 2025-10-18 01:30

‌



《路透》周五 (17 日) 報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 警告，美中兩大經濟體若持續升高貿易衝突或進一步脫鉤，恐在長期內使全球經濟產出減少多達 7%。她呼籲雙方「立即降溫」，並透過對話化解緊張，避免對全球經濟造成持續衝擊。

WTO總幹事示警：美中若持續脫鉤 全球GDP恐減7%(圖：REUTERS/TPG)

WTO 憂貿易戰再升級 全球經濟前景惡化

‌



伊衛拉在接受《路透》專訪時表示，WTO 對美中近期緊張升溫「極度關切」，並已與兩國官員聯繫，敦促恢復對話。她說：「我們顯然對任何升級都感到擔憂。」她指出，雙方今年稍早曾避免新一輪關稅升級，化解潛在衝擊，並希望這次也能重演。

她強調，美中關係牽動全球經濟穩定，「任何形式的脫鉤都不僅影響兩國，也會波及全世界。」若全球被分化為兩大貿易陣營，可能導致全球國內生產毛額 (GDP) 長期損失高達 7%，而開發中國家的福利損失更可能達雙位數比例。

伊衛拉表示，美中雙方都清楚維持良好關係的重要性。她指出，上周 WTO 已大幅下修 2026 年全球貨物貿易量成長預測，從 8 月預估的 1.8% 降至 0.5%，理由是美國總統川普關稅政策的遞延效應將逐步浮現。2025 年全球貿易量則上調至 2.4%。

伊衛拉：全球金融穩定仰賴貿易穩定

她日前在 G20 會議中警告，若沒有貿易穩定，就無法實現全球金融穩定。她指出：「體系面臨的壓力尚未緩解，甚至可能加劇。新關稅的全面影響尚未顯現，貿易轉向正助長其他地區的保護主義情緒，而美中緊張仍是重大風險。」

在美中互相加徵關稅後，絕大多數 WTO 成員國並未跟進。根據該組織資料，目前全球約 72% 的貿易仍遵守 WTO 規範，儘管美國與其他國家近年簽署多項雙邊協議。伊衛拉強調，多邊體系在八十年來最嚴重的政策衝擊下仍展現韌性，但也應趁當前危機契機推動改革，使 WTO 更具彈性與效率，並加強在數位貿易、服務與綠色貿易上的應對能力。

她表示：「有些全球問題沒有任何一個國家能單獨解決，必須透過國際合作，而這正是多邊主義的重要性所在。為了讓這些機構持續被重視，我們必須改革，WTO 已準備好推動這項工作。」