雙11提前5周開打！阿里巴巴、京東砸重金補貼搶客
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周四 (16 日) 報導，中國主要零售商今年將一年一度的「雙 11」購物節活動期拉長至長達五周，希望藉此刺激在疲弱經濟環境下的消費需求。包括阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 與京東 (09618-HK)(JD-US) 等電商巨頭，都加大補貼與宣傳力道，盼重燃購物熱潮。
阿里豪砸補貼強化 AI 技術 京東、抖音提前開跑
中國消費疲軟已成為全球第二大經濟體的主要挑戰之一。決策者在面對美國總統川普的貿易政策、國內激烈競爭、極端氣候與房市低迷等壓力下，消費動能遲遲未能恢復。
阿里巴巴周四在上海舉辦活動時宣稱，今年對雙 11 投入「前所未見」的資金，包含為 88VIP 會員提供人民幣 500 億元 (約 70 億美元) 補貼。該公司於本周三晚間正式開跑，並將持續至 11 月 11 日，與業界其他平台相同。
阿里表示，包括 Nike(NKE-US)、萊雅 (L’Oréal)、安踏 (02020-HK) 與珀萊雅等 35 個品牌，在開賣首小時銷售額即突破人民幣 1 億元。除了折扣與優惠券外，阿里巴巴還將人工智慧 (AI) 工具整合至搜尋與推薦系統中，預期能使點擊率提升約 10%。
另一個焦點是「即時零售」──線上下單、一小時內送達的快速配送服務。阿里巴巴與京東投入數十億美元補貼，搶占這一成長速度已超越傳統電商的新興市場。
京東今年則在 10 月 9 日率先啟動促銷，時間點緊接中國八天國慶黃金週假期之後。與此同時，字節跳動旗下的抖音也同步開跑，試圖分食雙 11 龐大商機。
消費者信心仍弱 家電銷售恐下滑兩成
儘管雙 11 活動提前、規模更大，但消費者熱情仍顯不足。官方統計顯示，剛結束的黃金週假期期間，旅遊人次雖回升，但整體消費金額卻降至 3 年新低，為購物季蒙上陰影。
北京一名 49 歲的冥想工作室經營者鄧磊 (Deng Lei) 表示：「今年真的沒那麼讓人興奮，我只想找一雙舒服的運動鞋，但還沒看到喜歡的。」
京東在本周二的說明會上指出，今年將推出 10 萬款「爆品」以全年最低價銷售，並限量發售 5 萬條保暖內褲，每條僅售人民幣 2 元 (約新台幣 9 元)，含運費。
WPIC Marketing + Technologies 執行長 Jacob Cooke 分析，今年最有潛力的商品類別將是能讓消費者「看起來好、感覺好」的產品，例如美妝、外套及包裝食品與飲品。相較之下，去年在政府補貼推動下大熱的家電產品，今年恐面臨明顯萎縮。
野村分析師預估，第四季中國家電銷售將下滑約 20%。Cooke 指出：「也許今年人們不買家電，但會升級手機。」他認為，包括蘋果 (AAPL-US) 新機在內的高階手機產品，有望成為今年消費焦點。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI熱資金湧現！英特爾、超微增資反漲 投資人無懼股權稀釋
- Fed降息意見分歧！華勒喊「慢慢來」、米蘭要「一次到位」
- 八成英國學生依賴AI！牛津示警：青少年思考更快卻更膚淺
- AI不再只燒錢！阿里巴巴電商投資已達損益兩平
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇