鉅亨網編譯段智恆 2025-10-16 21:00

雙11提前5周開打！阿里巴巴、京東砸重金補貼搶客(圖：REUTERS/TPG)

阿里豪砸補貼強化 AI 技術 京東、抖音提前開跑

中國消費疲軟已成為全球第二大經濟體的主要挑戰之一。決策者在面對美國總統川普的貿易政策、國內激烈競爭、極端氣候與房市低迷等壓力下，消費動能遲遲未能恢復。

阿里巴巴周四在上海舉辦活動時宣稱，今年對雙 11 投入「前所未見」的資金，包含為 88VIP 會員提供人民幣 500 億元 (約 70 億美元) 補貼。該公司於本周三晚間正式開跑，並將持續至 11 月 11 日，與業界其他平台相同。

阿里表示，包括 Nike(NKE-US)、萊雅 (L’Oréal)、安踏 (02020-HK) 與珀萊雅等 35 個品牌，在開賣首小時銷售額即突破人民幣 1 億元。除了折扣與優惠券外，阿里巴巴還將人工智慧 (AI) 工具整合至搜尋與推薦系統中，預期能使點擊率提升約 10%。

另一個焦點是「即時零售」──線上下單、一小時內送達的快速配送服務。阿里巴巴與京東投入數十億美元補貼，搶占這一成長速度已超越傳統電商的新興市場。

京東今年則在 10 月 9 日率先啟動促銷，時間點緊接中國八天國慶黃金週假期之後。與此同時，字節跳動旗下的抖音也同步開跑，試圖分食雙 11 龐大商機。

消費者信心仍弱 家電銷售恐下滑兩成

儘管雙 11 活動提前、規模更大，但消費者熱情仍顯不足。官方統計顯示，剛結束的黃金週假期期間，旅遊人次雖回升，但整體消費金額卻降至 3 年新低，為購物季蒙上陰影。

北京一名 49 歲的冥想工作室經營者鄧磊 (Deng Lei) 表示：「今年真的沒那麼讓人興奮，我只想找一雙舒服的運動鞋，但還沒看到喜歡的。」

京東在本周二的說明會上指出，今年將推出 10 萬款「爆品」以全年最低價銷售，並限量發售 5 萬條保暖內褲，每條僅售人民幣 2 元 (約新台幣 9 元)，含運費。