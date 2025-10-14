鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-14 21:20

高盛 (Goldman Sachs) (GS-US) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於企業併購與首次公開募股 (IPO) 活動回溫，投資銀行部門收入大幅成長，帶動整體營收創下歷史同期新高。公司獲利超越市場預期，顯示交易與資產管理雙引擎運轉良好。

〈財報〉交易熱、併購旺！高盛Q3營收創同期新高 淨利年增近四成

根據財報高盛第三季淨利成長 37% 至 41 億美元，每股盈餘 (EPS)12.25 美元，優於市場預估的 11 美元。營收則大增 20%，達 151.8 億美元，超過分析師預期的 141 億美元，創歷來第三季新高，並為公司歷史第三高單季紀錄。

投行業務火熱 費用年增 42% 領先同業

高盛第三季投資銀行費用年增 42%，達 26.6 億美元，遠高於市場預期的 14.3% 增幅，成為本季營收最大推手。各業務線均優於預期，其中顧問費收入 14 億美元、股權承銷 4.65 億美元、債券承銷 7.88 億美元。

該行表示，今年以來已為逾 1 兆美元的併購案提供諮詢服務，領先其他華爾街競爭對手。重大交易包括協助遊戲公司 EA(EA-US) 以 550 億美元出售予私募基金與沙烏地主權基金，以及指導瑞士水泥大廠 Holcim 分拆北美業務 Amrize(估值 260 億美元)。此外，也參與 Fifth Third Bancorp(FITB-US) 以 109 億美元收購 Comerica 的交易。

交易部門維持韌性 固收表現亮眼

雖然整體市場波動低於上半年，高盛交易業務仍繳出穩健表現。固定收益、外匯與大宗商品 (FICC) 部門收入年增 17% 至 34.7 億美元，超越市場預估近 3 億美元，主因利率產品、房貸與商品交易熱絡。

股權交易收入增加 7% 至 37.4 億美元，略低於市場預期，但仍受益於融資收入成長，彌補現貨股票交易動能轉弱。整體市場業務營收與摩根大通相近，維持華爾街前段班水準。

執行長蘇德巍 (David Solomon) 表示：「本季 (第三季) 成果反映客戶業務的強勁復甦與我們執行策略的成果。雖然市場環境改善，但條件仍可能快速變化，我們會持續強化風險控管。」

資產與財富管理創高 經營重心轉向穩定費用收入

高盛資產與財富管理部門第三季營收年增 17% 至 44 億美元，為今年首度明顯成長，並刷新歷史新高。該部門資產規模攀升至 3.45 兆美元，管理費收入年增 12%。

該行日前宣布將收購風險投資公司 Industry Ventures(管理資產 70 億美元)，以強化私募與創投市場布局，並計畫投資高達 10 億美元入股資產管理公司 T. Rowe Price，合作開發退休金替代資產產品。

高盛第三季信貸損失準備金為 3.39 億美元，低於去年同期的 3.97 億美元；營運費用則增加 14% 至 94.5 億美元，主因薪酬提高。