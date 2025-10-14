中國祭軍用稀土禁令！貝森特批：北京經濟疲軟還「想拖所有人下水」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-14 23:18

據《金融時報》周二 (14 日) 報導，美國財政部長貝森特指控中國試圖拖累全球經濟。



北京在川普預定與習近平於南韓會面前三周，對稀土與關鍵礦產實施出口管制。貝森特批評此舉反映中國經濟疲弱，「這顯示他們的經濟有多疲弱，他們想把所有人一起拉下水。」

他指出，中國正處於「衰退或蕭條」，企圖透過出口擺脫困境，但只會惡化其國際地位。「也許在某種列寧式商業模式中，傷害客戶是好主意，但他們是全球最大供應國。如果他們想拖慢全球經濟，受傷最重的會是他們自己。」

中國首度禁軍用稀土出口

北京 10 月 9 日宣布，將禁止出口軍事用途的稀土材料，這是中國首度針對特定用途實施限制。美國許多重要武器系統都使用稀土磁鐵，包括 F-35 戰機、戰斧飛彈與智慧炸彈。

而美國總統川普隨後宣布從 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 關稅，並威脅取消與習近平的會面。

美國擬定反制措施

知情人士透露，美國已草擬反制措施，若雙方未達成協議將採取行動。美國將在本周 G7 財長與央行行長於華盛頓參加世界銀行 - IMF 會議時，將此議題列為優先事項。

另有知情人士指出，美國正考慮要求向中國出口任何軟體的企業都須取得許可證，此舉可能對中國產業造成重大衝擊。

中方談判代表曾預告「地獄之火」

美方官員對中國在亞太經濟合作會議 (APEC) 前，限制關鍵礦產供應的「不成比例」舉動感到錯愕。

但官員表示，負責中國副總理何立峰貿易談判的首席談判代表李成鋼，早在夏季就曾對華盛頓發出威脅。

一位美國高階官員表示：「8 月時，李成鋼就預告了中國過去一周採取的許多攻擊路線。他相當失控且非常激進，表示如果事情不照他的意思走，美國將面臨『地獄之火』。」李成鋼並未具體提及稀土，但「他說我們將進行超乎所有預期的報復」。

北京內部路線之爭

美方官員稱，北京政府機構間的內鬥正影響美中談判。「我們認為財政部與商務部之間存在內部矛盾。他們的商務部挑釁意味更濃，」該官員說。

「強硬派是商務部與國家安全部，而國安部在經濟事務上扮演更重要角色。」

中國指責華盛頓升高對抗。北京周日提及，美國近期將數千家中國企業子公司列入貿易黑名單。

但第二位美國高階官員表示，北京只是利用美國商務部 9 月底的行動作為「完全藉口」，實際上是在推動籌劃已久的政策。

「他們不可能在兩周內整合出如此精密的措施，」該官員說。「令人意外的是，他們採取了如此不成比例的行動。我們試圖保持對等，他們卻不是。」

川普批評後 北京態度轉變

美國官員表示，川普在北京拒絕協商後，於周五公開批評中國。「消息出來後，我們有 36 小時表達願意對話，但他們不想談。我們公開後，他們突然想談了。」

周一美中官員在華盛頓會面，貝森特稱雙方周末進行了「實質溝通」。他預計在川普與習近平 10 月 29 日於南韓會面前，再與何立峰會晤一次。

知情人士透露，中國原本希望貝森特與何立峰在 APEC 後會面，但現已「改變態度」，希望在川習會前見面。

美國官員稱，政府不擔心新關稅引發市場動盪。「現在我們與世界其他地區的關係更穩定，今年對中國貿易逆差已減少 25%，在西方與亞洲民主國家的團結方面也握有更多籌碼。」