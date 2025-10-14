鉅亨網編譯段智恆 2025-10-14 02:30

‌



根據《CNBC》周一 (13 日) 報導，美股多頭行情迎來三周年里程碑。自 2022 年 10 月 12 日標普 500 指數在聯準會 (Fed) 啟動升息循環後觸底以來，該指數已反彈逾 89%，創下歷史新高。歷史經驗顯示，當多頭行情邁入第三年後，後續往往仍具延續力。

美股3年多頭不止步？專家看漲到2026年！(圖：REUTERS/TPG)

根據 CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，自二戰以來共有八次多頭行情成功邁入第三年，平均持續時間達 6 年半，累計漲幅約 213%。他在日前報告中寫道：「本輪多頭自 2022 年低點起漲至今已上漲 89%，從時間與漲幅來看，仍有相當空間可延伸。」

‌



CFRA 統計自 1947 年以來的歷史數據顯示，多頭行情邁入第四年的平均漲幅約為 12.7%。其中 1982 年至 1987 年的多頭表現最佳，第四年標普 500 勁揚 29.7%；最疲弱的一次則發生在 1949 年至 1956 年間，第四年下跌 2.3%。

Oppenheimer 技術分析師 Ari Wald 則指出，若以持續超過四年的多頭行情為樣本，美股在第四年的平均漲幅更達 20%。他表示，目前市場並未出現典型警訊，如市場廣度收斂或防禦性類股領漲，顯示本輪多頭可能延續至 2026 年。

分析師指出，推升此次漲勢的主因包括人工智慧 (AI) 投資熱潮、聯準會重啟降息循環，以及企業獲利表現持穩。CFRA 認為，在此環境下，成長型股票、通訊服務及資訊科技類股將持續受惠。

不過，市場仍存不確定性。投資人擔心 AI 泡沫可能破裂、美國政府關門風險延續、就業市場疲弱、通膨回升及財政赤字擴大等問題。另有分析指出，美國總統川普對中國祭出高關稅威脅，也一度令市場在 4 月回檔約 2%。