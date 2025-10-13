鉅亨網編譯段智恆 2025-10-13 22:10

《彭博》周一 (13 日) 報導，美國總統川普與中國國家主席習近平間的新一輪角力本周陷入僵局，雙方互相指責對方應先行一步。分析人士警告，若對抗升溫，恐再度衝擊全球市場。

誰先眨眼？川普與習近平再陷僵局 市場神經緊繃(圖：REUTERS/TPG)

互推責任 美中對立再起

川普日前釋出願意與北京達成協議的訊號，但副總統范斯 (JD Vance) 隨後表示，結果將「取決於中國的回應」。北京外交部則回應稱，美方應先採取行動，並警告若美國「執意走錯路，中方將堅決採取必要措施捍衛自身合法權益」。

目前中國尚未對川普威脅徵收 100% 關稅的言論採取正式報復行動。該關稅源於北京日前加強對稀土出口的限制，引發美方反制。

儘管如此，中國市場反應相對平靜，滬深 300 指數周一下跌 0.5%，顯示投資人認為緊張升溫屬策略性姿態。美股期指則回穩，市場預期川普可能不會立即加劇衝突。

川普政府官員表示，雙方仍計畫於本月在南韓舉行領袖會晤。美國財政部長貝森 (Scott Bessent) 指出，川普與習的會議「仍在安排中」，並預告本周美中將舉行幕僚級磋商，同時美方正協調盟國向北京施壓。

北京方面則暗示，部分稀土出口限制可「酌情豁免」，以維持貿易順暢。分析認為，雙方的外交姿態仍為保留談判空間。

稀土與關稅交鋒 雙方互試底線

美中最新對峙的焦點在於稀土與高科技出口控制。川普上周宣布將對中國商品加徵 100% 關稅，以回應北京限制稀土原料出口及相關設備技術。中國尚未採取具體反制，但已警告可能延緩稀土出口許可，以對美施壓。

Gavekal Dragonomics 中國副研究總監 Christopher Beddor 指出，中國出口部門能承受約 50% 的美國關稅衝擊，「若關稅突破 100%，北京才會真正感受到壓力」。他認為，北京此舉意在迫使美方在科技出口限制上讓步，「但雙方都不願讓談判完全破局」。

根據最新數據，中國出口成長創下 6 個月新高，部分抵銷美國關稅衝擊。市場人士指出，中國具備足夠彈性維持出口動能，而川普也面臨農業州選民要求開拓新市場的壓力。

川普同時警告，若談判破裂，將阻止中國取得飛機零件與關鍵軟體。雙方官員預定數周後在德國法蘭克福會面，商討延長原定 11 月初屆滿的「90 天暫停期」，以為下一步讓步鋪路。

談判仍有空間 各自盤算利益

中國學者指出，北京目前信心相對充足，認為經濟能比美方更快吸收衝擊。上海華東師範大學教授 Josef Gregory Mahoney 表示：「中國相信自己比美國更能承受貿易戰震盪。」他並指出，川普希望在假期購物季與最高法院關於關稅合法性裁決前取得協議。

美中關係的根本矛盾在於雙方都將出口控制視為戰略武器。北京最新規定將稀土出口管制擴及外商企業，而這與美方長期對半導體實施的國安限制相似，意味中國正在「以彼之道，還施彼身」。

野村證券首席中國經濟學家 Ting Lu 指出，北京似乎正在吸收川普的談判策略，「包括開高走低的談判手法、利用對手弱點以及以退為進的威脅」。