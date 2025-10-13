鉅亨網編譯段智恆 2025-10-13 22:34

晶片大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周一 (13 日) 澄清，外界盛傳的「神祕 100 億美元客戶」並非人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI。博通半導體解決方案事業總裁卡瓦士 (Charlie Kawwas) 在接受《CNBC》節目《Squawk on The Street》訪問時表示，雖然雙方合作密切，但 OpenAI 並非先前提到的巨額訂單來源。

不是OpenAI！博通澄清100億美元神祕客戶傳聞(圖：REUTERS/TPG)

卡瓦士與 OpenAI 總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 共同出席節目，宣布雙方將聯手打造並部署規模達 10GW(Gigawatt，百萬瓩)的 AI 加速運算基礎設施，預計支撐未來大型生成式 AI 模型的訓練與推論。

卡瓦士笑說：「我很希望從我的好朋友布羅克曼那裡拿到一張 100 億美元的訂單，但他目前還沒給我。」他強調，兩家公司確實在 AI 晶片領域合作緊密，但傳聞中的大客戶另有其人。

根據報導，博通並未公開大型雲端客戶名單，但市場分析師普遍認為其主要客戶包括 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US) 及 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance)。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 曾在 9 月法說會上透露，一名第四大客戶下達了 100 億美元的客製化 AI 晶片訂單，將推升博通明年 AI 營收預期，出貨預計自 2025 年開始。博通與 OpenAI 已合作長達 18 個月，雙方預定於明年底起部署新一代客製化 AI 加速晶片機櫃。