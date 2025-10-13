不是OpenAI！博通澄清100億美元神祕客戶傳聞
鉅亨網編譯段智恆
晶片大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周一 (13 日) 澄清，外界盛傳的「神祕 100 億美元客戶」並非人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI。博通半導體解決方案事業總裁卡瓦士 (Charlie Kawwas) 在接受《CNBC》節目《Squawk on The Street》訪問時表示，雖然雙方合作密切，但 OpenAI 並非先前提到的巨額訂單來源。
卡瓦士與 OpenAI 總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 共同出席節目，宣布雙方將聯手打造並部署規模達 10GW(Gigawatt，百萬瓩)的 AI 加速運算基礎設施，預計支撐未來大型生成式 AI 模型的訓練與推論。
卡瓦士笑說：「我很希望從我的好朋友布羅克曼那裡拿到一張 100 億美元的訂單，但他目前還沒給我。」他強調，兩家公司確實在 AI 晶片領域合作緊密，但傳聞中的大客戶另有其人。
根據報導，博通並未公開大型雲端客戶名單，但市場分析師普遍認為其主要客戶包括 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US) 及 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance)。
博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 曾在 9 月法說會上透露，一名第四大客戶下達了 100 億美元的客製化 AI 晶片訂單，將推升博通明年 AI 營收預期，出貨預計自 2025 年開始。博通與 OpenAI 已合作長達 18 個月，雙方預定於明年底起部署新一代客製化 AI 加速晶片機櫃。
博通在聲明中指出，透過自研晶片與系統設計，OpenAI 可將其開發前沿模型的經驗直接整合至硬體架構，進一步釋放 AI 運算潛能。分析人士認為，儘管 OpenAI 並非博通的 100 億美元客戶，雙方的合作仍顯示 AI 基礎設施需求爆炸成長，也鞏固博通在 AI 晶片市場的戰略地位。
