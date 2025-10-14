庫克再度訪問中國 首站現身LABUBU上海展覽
據《澎湃新聞》周一（13 日）報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克現身上海 THE MONSTERS 十周年巡展，這是庫克此次訪問中國的第一站。
展覽現場，泡泡瑪特 (09992-HK) 創始人王寧、LABUBU 藝術家龍家升與庫克親密互動，一起參觀 LABUBU 系列原創手稿和豐富多元的產品。龍家升現場向庫克展示如何在 iPad Pro 上繪製 LABUBU，王寧向庫克贈送驚喜禮物。
今年是 LABUBU 誕生十周年，泡泡瑪特為包括 LABUBU 在內的 THE MONSTERS 舉辦為期一年的全球巡迴紀念展覽，首站已登陸上海，首次公開了龍家升大量手稿以及 THE MONSTERS 歷代產品。
THE MONSTERS 十周年巡展未來還會陸續登陸北京、台北、香港、東京、巴黎、紐約等城市。
2015 年，龍家升以北歐神話為靈感，先後推出《神秘的布卡》、《柏度與少女》、《米羅安魂曲》等繪本，建構 THE MONSTERS 精靈天團的系列形象。
2019 年 4 月，泡泡瑪特攜手龍家升，推出首套潮玩產品——「THE MONSTERS 森林音樂會系列」。憑藉古靈精怪的形象與溫暖治愈的風格，THE MONSTERS 迅速點燃潮玩圈。
2025 年，LABUBU 第三代搪膠毛絨掛件「前方高能」在全球引起搶購熱潮，帶動泡泡瑪特 APP 首次登頂美國 APP STORE 購物榜第一名。
8 月 19 日，泡泡瑪特發布 2025 年半年報，上半年營收為人民幣 138.8 億元，較去年同期暴增 204.4%，經調整淨利潤 47.1 億元，狂增 362.8%；公司擁有人應佔溢利 45.74 億元，激增 396.5%。泡泡瑪特上半年的營收、淨利潤均超去年全年。
