庫克再度訪問中國 首站現身LABUBU上海展覽

據《澎湃新聞》周一（13 日）報導，蘋果 ( AAPL-US ) 執行長庫克現身上海 THE MONSTERS 十周年巡展，這是庫克此次訪問中國的第一站。

展覽現場，泡泡瑪特 (09992-HK) 創始人王寧、LABUBU 藝術家龍家升與庫克親密互動，一起參觀 LABUBU 系列原創手稿和豐富多元的產品。龍家升現場向庫克展示如何在 iPad Pro 上繪製 LABUBU，王寧向庫克贈送驚喜禮物。