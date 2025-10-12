鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 13:20

中國於 10 月 9 日公布的新一輪稀土出口管制措施。此舉不僅可能限制美國半導體技術的發展空間，更透過「代理依賴」的方式，間接削弱其半導體設備供應鏈的穩定性，對整體產業生態造成潛在的系統性風險。

中國稀土管制對美國半導體產業的影響：「代理依賴」削弱晶片設備供應鏈穩定性。(圖：Shutterstock)

中國的措施精確鎖定了美國科技優勢的關鍵命脈，尤其針對用於研發或生產 14 奈米及以下先進邏輯晶片的稀土材料，實施「逐案審批」制度。

中國的稀土出口管制對美國半導體產業帶來的衝擊深遠且多層次。儘管稀土元素在晶片製造中的實際用量並不高，但其作用卻如同「產業維他命」，在眾多關鍵製程與核心設備中具有無可替代的地位。

隨著管制措施切斷這些關鍵「維他命」的供應，美國半導體產業恐將面臨從晶圓製造到設備供應鏈的連鎖反應，對整個產業生態系統構成嚴重威脅。

晶圓製造：稀土是良率與性能的隱形關鍵

美國半導體產業對稀土的依賴深入整個價值鏈的多個關鍵環節，特別體現在最先進的製程技術與高階製造設備之中。

在晶圓製造過程中，稀土元素被廣泛應用於拋光磨料與掺雜劑中，對晶片品質與效能至關重要。

化學機械拋光（CMP）

化學機械拋光（CMP）是集成電路製造中不可或缺的工序，用於實現多層布線的高平整度。

高性能抛光液中的稀土氧化物（如氧化鑭、氧化釹、氧化鐠）是關鍵磨料，一旦供應中斷，將直接影響先進邏輯晶片的良率與可靠性。

高介電常數（High-k）閘極介電層：

在 FinFET 與 GAA 等先進製程中，為抑制漏電與提升電晶體效能，傳統的二氧化矽閘極材料已被稀土氧化物取代。

像是氧化鑭、氧化鉺、氧化鐿等高 k 材料被用作掺雜劑，以精確控制電晶體的閾值電壓，進而決定晶片功耗與運算速度。

元素鈧（Sc）：

此外，元素鈧（Sc）也被證實在高效能邏輯晶片中扮演關鍵角色。若失去這些特定稀土材料，先進晶片的低功耗與高效能設計幾乎難以實現。

半導體製造設備則是美國半導體產業中一個隱蔽但極為關鍵的弱點。這些價值數十億美元的精密設備在製造晶片過程中大量依賴稀土材料。

高性能磁體系統：

無論是艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）曝光機，還是應用材料（Applied Materials）、泛林集團（Lam Research）的蝕刻與沉積設備，其內部都配備高精度電機、致動器與磁透鏡系統。

這些系統使用由釹鐵硼或釤鈷製成的高性能永磁體，並需添加鏑與鋱等重稀土元素，以在高溫與高真空環境下保持穩定磁性。

中國的出口管制措施，正精準涵蓋了這些重稀土材料及其磁體產品。

特種雷射與光學元件：

半導體製造所需的多種特種雷射器，其增益介質亦依賴稀土元素，例如摻釹與摻銩雷射，廣泛應用於晶圓檢測與材料加工等關鍵製程中。

這種「代理依賴」模式帶來了最嚴峻的挑戰。美國可能並不直接從中國進口曝光機所需的磁體，但製造這些磁體的全球供應鏈無法繞開中國。

一家位於德國或日本的精密零件製造商，其生產的致動器可能依賴中國加工的含鏑磁粉。

供應鏈任何一個環節出問題，都可能導致整個價值數十億美元的投資停滯。

可預見的短期影響：價格波動與供應鏈中斷

一旦中國落實稀土出口管制措施，其直接影響將在短期內迅速顯現，並可能在未來數年持續發酵。

首先，價格衝擊與成本上升將成為顯著問題。管制措施的宣布可能引發市場恐慌，導致受控稀土材料價格劇烈波動甚至飆升，直接推高半導體製造商與設備製造商的生產成本，最終可能轉嫁至消費者，或侵蝕企業利潤率。

其次，供應鏈將面臨壓力。長臂管轄與繁瑣的出口許可流程會造成行政瓶頸，全球企業需投入大量資源審查其複雜供應鏈，以確認是否涉及中國稀土，並等待中國審批。

業界人士擔憂，這可能導致供應鏈陷入「停頓」狀態。全球唯一的 EUV 曝光機製造商 ASML 已預計，其出貨可能延遲數週。

此外，隨著現有庫存消耗殆盡，產品生產可能中斷。企業將依賴現有庫存維持生產，但工業庫存通常有限。

例如，美國軍工產業高度依賴稀土，其現有庫存僅能維持約 18 個月的生產，商業領域的庫存緩衝期可能更短。一旦庫存耗盡，生產中斷將不可避免。

長期戰略後果：倒逼創新與地緣政治重組

從長遠角度來看，就如同美國對中國實施的科技管制迫使中國在半導體領域自力更生、推動「國產化替代」，中國的稀土出口管制同樣將迫使美國及其盟友進行深度的戰略調整。

這項管制將引發大規模、高成本的研發競賽，旨在尋找稀土替代材料，或設計出減少甚至不依賴稀土的元件。

然而，稀土元素具有獨特的 4f 電子層結構，使其具備無可取代的磁學與光學特性，這使替代研究極具挑戰性。

這場競賽將迫使企業將寶貴的研發資源從下一代晶片架構設計轉向基礎材料科學，可能在一定程度上放慢摩爾定律的發展速度。

美國半導體產業協會（SIA）等行業組織對此表示高度關切，呼籲政府避免採取「過於寬泛或模糊的單邊限制」，因為這可能引發中國的持續報復，並造成「重大市場不確定性」。

這反映出產業界對穩定、可預測全球供應鏈的依賴，以及對高成本「脫鉤」策略的普遍憂慮。