隨著中美貿易摩擦再度升溫，全球半導體產業鏈進入高度戒備狀態。據《彭博》報導，多家晶片與設備製造商正為中國最新的稀土出口管制措施緊急應對，以防供應中斷衝擊全球晶片生產。

全球晶片業恐因中國稀土管制陷停頓！艾司摩爾等公司緊急應對。(圖：Shutterstock)

艾司摩爾的晶片製造設備高度依賴稀土材料，這些稀土被應用於高精度雷射器、磁體與其他關鍵部件，是高階晶片生產不可或缺的元素。

根據知情人士指出，中國的新規要求外國企業在再出口含有中國稀土的產品前，必須獲得中方批准。此舉讓艾司摩爾不得不提前部署，以防供應鏈陷入停頓。

一名美國大型晶片公司高層也表示，公司正在評估中國管制措施對生產與成本的潛在影響，並指出最直接的風險是稀土磁體價格可能急劇上升。

另一位美國晶片公司主管透露，公司正加緊盤點所有含有中國稀土的產品，擔心新的出口許可制度可能導致供應鏈卡關，進而出現交貨延遲甚至停產的情況。

中國商務部於 10 月 9 日宣布，將對境外稀土物項、相關技術、設備、原輔料、五種中重稀土及鋰電池等產品實施出口管制。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）關鍵礦物問題主任巴斯卡蘭指出，這是中國迄今最嚴格的出口管制措施，中方明顯有意利用稀土作為戰略籌碼，迫使不僅是美國，甚至全球企業服從其規範。

目前尚不清楚中國能否在如此細微的層面上追蹤稀土流向，一些專家懷疑這些限制能否長期維持，認為這或許只是在美國總統川普亞洲行前的外交姿態。