晶片股近期進入高檔整理期，短線動能出現回落，但中長期趨勢仍偏多，技術面顯示，RSI 雖從超買區回落，但價格尚未轉弱，且 50 日均線持續大幅高於 200 日均線，顯示多頭結構仍穩固。分析師指出，這波整理有助於消化先前過熱的漲勢，為 2026 年的下一波上攻鋪路。

從表面來看，晶片類股的多頭動能可能正在消退：技術面指標目前呈現分析人士所說的「空頭技術背離」(bearish technical divergence)，也就是價格持續走高，但一項被廣泛追蹤的動能指標卻開始走低。

以費城半導體指數 (SOX) 來看，股價正持續創下更高的高點。繼 10 月 29 日收在 7327.93 點的歷史新高後，12 月 10 日又創下 7467.49 點的新紀錄。

費半由 30 檔半導體製造商，以及提供相關設備與服務的公司組成，並由 iShares Semiconductor ETF(SOXX) 追蹤。

不過，許多技術分析師用來衡量價格動能的「相對強弱指數」(RSI)，已從 10 月 29 日的 70.39，下滑至 12 月 10 日的 65.62。10 月 29 日已是較低高點，在此之前，RSI 曾在 10 月 6 日觸及 81.62，是 2021 年 1 月 14 日以來最高。RSI 高於 70 通常代表技術面進入超買區，也就是漲勢已超出歷史常態

費半本周三收在 7204.37 點，RSI 為 55.46。

簡單來說，圖表顯示動能正在減弱，費半 每往上漲一步，對多頭而言都要付出更大的代價。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 表示，即便 RSI 處於超買區，高 RSI 仍意味著價格正在加速，但出現空頭背離，則意味著價格動能正在放緩，並有反轉風險。

不過，Wald 認為，只有在「出現更多支持反轉的證據時」，背離訊號才會更具說服力，例如「價格在關鍵壓力區放緩，同時失去相對強勢地位」。

Wald 目前不認為費半符合這種情況，並表示自己仍站在「半導體產業展現出的正向趨勢與多頭相對強勢」這一邊。

Wald 認為，RSI 的回落僅顯示晶片族群正在進行所謂的「時間修正」(time correction)，也就是透過長時間的盤整消化「先前的過熱狀態」，讓移動均線等技術指標追上股價。

目前看來，這個過程不僅已完成，甚至還走得更遠。

他從短期和長期趨勢指標來看，費半的 50 日移動平均線，近期與 200 日移動平均線的乖離幅度，已升至多年來罕見水準。過去 30 年中，出現類似情況的次數屈指可數。

根據 MarketWatch 對 FactSet 數據的分析，12 月 11 日，50 日移動均線比 200 日移動均線高出 24.2%，為自 2021 年 2 月中旬以來最大差距。

在過去 30 年裡，50 日移動均線比 200 日移動均線高逾 24% 的情況，僅出現在兩個時期：

第一次是 1999 年 1 月 22 日至 4 月 19 日，曾在 3 月 2 日達到 33.4% 的高峰。

第二次 1999 年 12 月 31 日至 2000 年 6 月 29 日，曾在 2000 年 4 月 12 日一度高達 55%。

而目前的技術結構，與前述幾次情況有相似之處。

上一次 50 日移動均線比 200 日移動均線高逾 24% 的一個月前，費半的 RSI 曾在 2021 年 1 月 14 日進入極端超買，之後即使股價一路走高、並在 4 月 5 日創下當時的新高，RSI 卻持續出現較低高點。在短暫的「時間修正」後，費半重新展開漲勢，2021 年全年大漲 41.2%，其中光是第 4 季就上漲 21.1%。

雖然費半在 2022 年曾出現 35.8% 的熊市跌幅，但那波賣壓，是在 50 日移動均線於空頭背離期間觸頂過後將近一年才真正爆發，與目前情況相似。

再往前看，1998 年 11 月 23 日，RSI 曾觸及 84.89 的極端超買水準，之後 RSI 一路走低，但價格仍持續上漲，同時 50 日移動均線大幅高於 200 日移動均線。在 1999 年前幾個月的盤整後，費半於 6 月初開始加速上漲，1999 年全年暴漲 101%，其中第 4 季上漲 41.2%。