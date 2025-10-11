美國考慮對波音飛機零件實施出口管制 ！回應中國稀土限制

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 17:10

‌



美國考慮對波音飛機零件實施出口管制 。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普指出：「我們有很多措施，其中最重要的就是飛機。他們（中國）有很多波音飛機，他們需要零件，還有很多類似的東西。」透露美方可能將出口管制擴及民用飛機零件的範圍。

‌



今年八月，《彭博》報導指出，波音正與中國洽談可能售出多達 500 架飛機，若成行，將是川普上任以來波音首筆重大中國訂單。

然而，分析師認為，即便交易未能完成，對波音的財務衝擊也可能有限。Leeham Co. 航太分析師 Scott Hamilton 形容，這對波音來說只是「小麻煩」。

過去，中國曾占波音訂單的 25%，但如今比例已降至不到 5%。

根據航空數據公司 Cirium，中國航空公司目前仍有至少 222 架波音飛機的未交訂單，中國境內共有 1,855 架波音飛機在運行，大多數為熱門的 737 單通道客機。

不過，若美方禁止出口零件，受影響的不僅是波音本身，還包括奇異航太（GE Aerospace）與法國 Safran 的合資公司 CFM International，其製造的 LEAP 引擎正裝配於 737 MAX 上。

奇異航太也為中國訂購的 777 和 787 大型噴射機生產引擎。

相較之下，波音歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）在中國的訂單僅有 185 架。空中巴士在天津設有生產基地，每月生產約四架單通道 A320 客機。

中國正努力振興本土商用飛機產業，主要以 COMAC C919 為主，該機型是 A320 與 737 的競爭對手。根據 Cirium 數據，中國客戶已訂購 365 架這款國產飛機。