川普對中國新關稅使「四月擔憂」重現！美股和美債將何去何從？
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普於當地時間週五（10 日）晚間宣布，計畫對中國實施新的 100% 關稅。《巴隆周刊》指出，接下來談判的進展將決定美國國債和股票市場是否會重演四月的劇烈波動。
川普在週五中午透過社交平台 Truth Social 暗示，可能對中國擴大稀土出口管制作出回應，並徵收新關稅。消息一出，美股本週收盤即出現下跌。
當天收盤後，川普進一步在平台上詳細說明計畫，表示美國將對中國加徵 100% 的關稅，這將高於中國目前所支付的任何關稅，並計畫於 11 月 1 日開始實施，或視中國進一步行動而提前。
Fundstrat 技術策略主管 Mark L. Newton 指出，週五關稅消息出乎市場意料，全球市場反應不及，投資者擔心中美可能爆發長期貿易戰。
他表示，週五市場的下跌削弱了市場廣度和動能，可能引發秋季的拋售潮。
對於投資者而言，這一情景似曾相識：距離今年 4 月 2 日川普宣布「解放日」關稅計畫約六個月，當時股市亦因關稅消息出現大幅拋售。
FactSet 數據顯示，標普 500 指數在 4 月 8 日觸底，較 2024 年底下跌超過 15%；截至週五收盤，指數已從低點反彈約 32%。
此次關稅升級引發的市場震盪，甚至超過了美國政府關門的影響。儘管市場關注經濟數據延遲及聯邦雇員可能被裁員，但股市對政府關門消息反應平淡。
美國參議院已七度投票，仍未通過聯邦政府撥款方案，下一次投票定於週二（14 日）進行。
OnePoint BFG 財富合夥公司首席投資長 Peter Boockvar 表示，市場對政府最終會重新開放已有心理準備，即便企業因關門導致每股收益下降，股市反應也有限。
《巴隆》指出，隨著中美貿易緊張升溫，投資者更應關注人民幣走勢。布魯金斯學會全球經濟與發展項目高級研究員 Robin Brooks 指出，人民幣兌美元匯率至關重要，若出現波動，金融市場可能陷入混亂。
人民幣波動也對新興市場貨幣造成壓力，導致這些國家央行拋售美國國債，進而影響國債價格與收益率。
Brooks 表示，這種情況屬於「尾部風險」，其影響範圍廣泛，包括房貸利率短期上升。
Brooks 認為，雙方領導人可能會在 11 月 1 日措施生效前的幾週內嘗試談判。如果談判無果，中方可能再次透過人民幣貶值對美國施加壓力，進一步加劇金融市場的不穩定，影響美股和國債市場。
