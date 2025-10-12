貝萊德：AI投資策略正在進行大轉向！投資人資金流向「這裡」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 11:40

貝萊德：AI投資策略正在進行大轉向。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，貝萊德美國股票 ETF 主管 Jay Jacobs 表示：「今年最明顯的交易趨勢之一，就是投資人正在離開傳統科技板塊，轉而投入更專注於 AI 的 ETF，例如貝萊德的 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF(BAI-US)

Jacobs 指出，iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 基金涵蓋範圍從半導體製造商到大型語言模型等 AI 生態系的公司。

根據貝萊德 iShares 網站，本週 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 前四大持股包括輝達 (NVDA-US) 、博通 (AVGO-US) 、Meta(META-US) 與微軟 (MSFT-US) 。

Factset 數據顯示，電子科技及科技服務類股約占 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 持股的 85% 以上。

雖然上週五 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 隨科技股為主的納斯達克指數下跌約 5%，但自 2024 年 10 月 21 日成立以來，該 ETF 累計漲幅仍達 36%。

區塊鏈與加密貨幣 ETF 引熱潮

Jacobs 同時看好區塊鏈及加密貨幣相關股票，並指出以太坊（Ethereum）的熱潮已帶動投資者強烈興趣。

他提到，貝萊德追蹤以太幣現貨價格的被動管理型基金 iShares Ethereum Trust ETF(ETHA-US) 受益明顯。根據週五收盤價，該 ETF 在過去 12 週內上漲近 42%。

Jacobs 表示：「以太坊是對區塊鏈技術及其應用方式的投資，例如穩定幣與資產代幣化。投資人想參與這個可能非常具顛覆性的主題。」

Amplify ETFs 創辦人兼執行長 Christian Magoon 也看好加密貨幣及區塊鏈投資機會。

該公司透過 Amplify 轉換數據共享 ETF(BLOK-US) 提供區塊鏈相關曝險，基金投資於直接開發或部署區塊鏈基礎設施的公司。

Magoon 表示：「區塊鏈有多種應用場景，無論是作為支付用途的穩定幣，或是資產代幣化，如房地產或股票。我們認為這將是影響科技、金融科技以及加密社群的重要主題。」

Magoon 補充指出，新法規可能成為產業利多。今年 7 月，美國總統川普簽署《GENIUS Act》穩定幣法案，有助於提升投資人信心。