鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 11:00

摩根士丹利最新報告指出，輝達 (NVDA-US) 對 AI 短期與長期前景保持高度信心，隨著雲端資本支出推動 GPU 需求增長，眾多新興 AI 應用領域正逐步起步。

大摩看好輝達AI需求增長！散戶推動美股科技股買盤。(圖：Shutterstock)

與此同時，美股散戶投資熱情飆升，AI 概念股和科技股成為買盤焦點。分析師指出，強勁企業盈利則為年底行情提供有力支撐。

輝達信心倍增 AI 需求強勁支撐前景

摩根士丹利（Morgan Stanley）近日與輝達管理層會談後發布最新報告指出，投資者目前最關注人工智慧（AI）需求端的表現，而輝達對短期及長期前景的信心明顯增強。

報告強調，AI 需求的增長趨勢仍在持續，許多新興應用領域才剛剛起步。

摩根士丹利維持對輝達「增持」評級，設定目標價為每股 210 美元，對應總市值達 5.1 兆美元。

以 Joseph Moore 為首的摩根士丹利分析師團隊指出，雲端資本支出持續增加，是推動輝達收入成長的主要因素，尤其表現在計算核心從 CPU 向 GPU 轉移的過程中。

雖然這一增長趨勢將持續，但真正具變革性的 AI 應用尚未全面落地。

Moore 還提到，醫療健康、法律服務和工業自動化等新興 AI 應用領域，被視為「下一波重大成長浪潮」。

他補充說：「從長期來看，機器人技術可將自動化延伸至實體世界，各垂直產業也將涌現新的模型類別。到 2030 年，AI 基礎設施市場規模可能達 3 兆至 5 兆美元，高於目前預測，但符合 AI 將對全球市場產生變革性影響的觀點。」

針對輝達與 OpenAI 合作引發的「供應商融資」議題，Moore 指出，其本質為「需求加速器」而非「需求創造者」。

基於雲端服務供應商仍高度依賴輝達來建置 GPU 產能，對於超微半導體 (AMD-US) 加大競爭力度，輝達管理層並未過度擔憂。

美股散戶熱情高漲 AI 概念股受追捧

值得注意的是，在輝達與 AI 題材帶動下，美股散戶投資熱度飆升。

花旗報告顯示，散戶交易活躍度已達 2018 年以來最高水準，打破 10 月淡季慣例。摩根大通數據也顯示，10 月初至 8 日收盤期間，散戶每週股票買入額增至 70 億美元，高於前兩個月平均的 53 億美元。

22V Research 統計，高盛散戶偏好股票自 9 月以來上漲約 20%，其中科技股貢獻 77% 的回報。

值得注意的是，交易量急升也引發散戶持倉過度集中擔憂。策略師警告，部分股票動能已被過度推高，像量子計算等板塊的回調可能對整體指數造成超預期影響。

強勁企業盈利將支撐年底行情

儘管美股在 10 月 10 日遭遇劇烈拋售，三大指數全線下挫，納斯達克跌逾 3%，但 Nuveen 資產管理首席投資長 Saira Malik 仍看好年底行情。

她指出，第四季度通常表現強勁，且年初以來已有顯著上漲，因此這波漲勢有望延續。

Malik 預期，隨著第三季度財報季開啟，多數企業盈利將再次超出市場預期。

分析師數據顯示，標普 500 成分股第三季度利潤預計增長 7.4%，為兩年來最低增幅。

Malik 強調：「若探究科技股上漲的核心驅動力，會發現主要並非依賴估值提升，而是由獲利成長推動。」