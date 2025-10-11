鉅亨網編譯段智恆 2025-10-11 00:14

‌



與稀土相關的股票周五 (10 日) 在美股盤中大幅走高，美國總統川普在 Truth Social 發文，指控中國以嚴格的出口管制「挾持世界」，並揚言將祭出重大關稅等財務反制措施。市場認為，稀土在美中角力中戰略地位再度凸顯，帶動投資人湧入相關概念股。

美中角力升溫 稀土股應聲大漲(圖：REUTERS/TPG)

稀土股飆升 北京新規引發供應鏈疑慮

‌



消息傳出後，美國稀土相關股票全面走高。MP Materials(MP-US) 股價飆漲 15%，USA Rare Earth(USAR-US) 大漲 19%，Energy Fuels(UUUU-US) 勁揚逾 10%，NioCorp Developments(NB-US) 也上漲近 14%。

分析人士指出，市場認為稀土資源已成為美中角力的敏感焦點，短線投資人紛紛押注稀土概念股，藉此因應可能升高的供應鏈風險。稀土是一類關鍵礦物，廣泛應用於美國的軍事裝備、機器人、電動車及電子產品等領域，而中國在全球供應鏈中居主導地位，使美國高度依賴進口。

就在川普發文前不久，中國本周宣布更嚴格的出口規定，要求外國企業出口含有超過 0.1% 稀土成分的產品，或使用中國提煉、精煉與磁石回收技術的商品，都必須申請出口許可證。北京表示，此舉基於國安考量，但外界擔憂將加劇供應鏈不安。

美國則早在今年 7 月，國防部便與 MP Materials 簽署史上首見的合約，試圖建立更穩健的國內稀土供應鏈，以減少對中國的依賴。

川普嗆聲「將被迫反制」 稱川習會已無必要

川普在發文中強調：「作為美國總統，我將被迫在財務上反制他們的行為。」他透露，美方目前正在計算的其中一項政策，是「大幅提高對中國商品的關稅」，並補充還有許多其他反制措施正在嚴肅考慮。他直指，中國的出口管制是「敵意濃厚的舉動」，使全球市場面臨風險。