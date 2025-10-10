鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 23:42

美股主要指數周五 (10 日) 盤中全面下挫，投資人拋售風險資產，道瓊工業指數盤中一度重挫逾 500 點，標普 500 指數下跌 1.6%，那斯達克綜合指數大跌 2.2%，科技股與中概股領跌。市場避險情緒升溫，主要受到美國總統川普批評中國稀土出口政策、宣布取消「川習會」，並揚言考慮對中國商品大幅加徵關稅的言論影響。

美股盤中大跳水！川習會泡湯+關稅威脅 投資人驚慌拋售(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 500 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數跌近 560 點或近 2.4%，標普 500 指數跌近 1.7%，費城半導體指數跌近 4.6%。

科技股大幅走弱 中概股慘跌

在美上市的中概股同步重挫，阿里巴巴 (BABA-US) 與百度 (BIDU-US) 跌幅達 5%，京東 (JD-US) 下跌 4.7%，拼多多 (PDD-US) 跌 3.7%，MSCI 中國 ETF(MCHI-US) 大跌 3.6%，顯示投資人擔憂北京與華府衝突進一步升級。

周五的急跌也逆轉了美股本周走勢。標普 500 一度在周中上漲，但周五跌勢抵銷漲幅，全周可能跌約 1%。道瓊與那斯達克同樣轉跌，投資人對後續行情保持謹慎。

川普取消川習會 揚言加徵關稅

股市下挫的導火線來自川普在 Truth Social 的貼文。他指控中國「向多國發信，計劃對所有涉及稀土的元素實施出口管制」，批評這是「敵意濃厚」的舉動，等同以稀土資源「挾持全球」。川普同時宣布，原定兩週後於南韓亞太經濟合作會議 (APEC) 峰會期間與中國國家主席習近平的會晤「似乎已經沒有必要」，等於取消「川習會」。

川普還強調，美方正計算的反制措施之一，是「對中國商品大幅加徵關稅」，並透露其他選項也在嚴肅考慮之中。此番強硬言論加劇市場對美中貿易與地緣政治風險的擔憂，進一步打擊股市信心。