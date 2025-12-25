白銀價格暴漲三倍 專家警告：歷史恐重演！1970、2009年泡沫陰影或再現
鉅亨網編譯許家華
根據投資平台 Investing.com 報導，經濟學家 Michael Lebowitz 撰寫的分析文章指出，今年白銀價格出現爆發式上漲，目前已較年初翻倍，且相較 2023 年上漲近三倍，這種「拋物線式」升勢與歷史上兩次主要銀市泡沫極為相似，有可能重演經典的牛市後暴跌模式。
文章首先提及 2009 年金融海嘯後的白銀上漲。當時美聯準會（Fed）為應對金融危機將利率降至零並實施量化寬鬆政策（QE），造成實質利率（經通膨調整後）大幅下滑，推動白銀價從每盎司約 8.5 美元飆升至約 50 美元，漲幅達 500%，這在當時吸引了大量投機資金進場。
Lebowitz 指出，歷史背景是 1970 年代由 Hunt 兄弟發動的銀市擠壓。三兄弟在 1973 年以約每盎司 1.5 美元的價格起步買入白銀，六年內累積超過 2 億盎司，市值逾 45 億美元。最終，由於商品期貨交易委員會（CFTC）與芝加哥商品交易所（CME）出手限制其融資與持倉，銀價在 1980 年 1 月一度逼近 50 美元後迅速崩跌至 10 美元附近。
Lebowitz 強調，目前白銀飆升反映的不僅是避險性質的資產需求，也有基本面與投機力量的交織。他指出，當前宏觀經濟與貨幣政策環境、全球供需失衡，以及銀價相對於黃金與原油的估值關係，都為白銀行情提供了支撐。然而，歷史經驗顯示，每當價格出現拋物線式上漲，市場槓桿與期貨交易湧入時，後續快速回落的風險也顯著提升。
報導補充指出，目前白銀供給屬於較為非彈性，全球開採主要是伴生於其他金屬礦業，因此價格上漲難以迅速刺激供給擴增；與此同時，工業需求因太陽能、電動車與電子元件等成長而持續增加。這些因素共同造成供需缺口，進一步擴大價格波動。
儘管如此，文章也提醒投資者，類似的歷史泡沫在被打破時往往快速且劇烈，例如金融海嘯後期 CME 大幅提高保證金要求，導致銀價在短期內大幅下挫；而 1980 年的銀市擠壓則以高槓桿為代價收場。分析認為，一旦市場條件變化或槓桿成本上升，白銀多頭可能面臨快速資金抽離與價格修正的風險。
報導最後指出，這輪白銀行情的未來仍存在較高不確定性。分析觀點認為，投資者在追逐升勢之餘，應警惕市場結構性風險，並注意供需基本面與槓桿行為的變化。
