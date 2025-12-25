白銀價格暴漲三倍 專家警告：歷史恐重演！1970、2009年泡沫陰影或再現

鉅亨網編譯許家華 2025-12-25 10:40

根據投資平台 Investing.com 報導，經濟學家 Michael Lebowitz 撰寫的分析文章指出，今年白銀價格出現爆發式上漲，目前已較年初翻倍，且相較 2023 年上漲近三倍，這種「拋物線式」升勢與歷史上兩次主要銀市泡沫極為相似，有可能重演經典的牛市後暴跌模式。



文章首先提及 2009 年金融海嘯後的白銀上漲。當時美聯準會（Fed）為應對金融危機將利率降至零並實施量化寬鬆政策（QE），造成實質利率（經通膨調整後）大幅下滑，推動白銀價從每盎司約 8.5 美元飆升至約 50 美元，漲幅達 500%，這在當時吸引了大量投機資金進場。

Lebowitz 指出，歷史背景是 1970 年代由 Hunt 兄弟發動的銀市擠壓。三兄弟在 1973 年以約每盎司 1.5 美元的價格起步買入白銀，六年內累積超過 2 億盎司，市值逾 45 億美元。最終，由於商品期貨交易委員會（CFTC）與芝加哥商品交易所（CME）出手限制其融資與持倉，銀價在 1980 年 1 月一度逼近 50 美元後迅速崩跌至 10 美元附近。

Lebowitz 強調，目前白銀飆升反映的不僅是避險性質的資產需求，也有基本面與投機力量的交織。他指出，當前宏觀經濟與貨幣政策環境、全球供需失衡，以及銀價相對於黃金與原油的估值關係，都為白銀行情提供了支撐。然而，歷史經驗顯示，每當價格出現拋物線式上漲，市場槓桿與期貨交易湧入時，後續快速回落的風險也顯著提升。