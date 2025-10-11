高物價+就業憂慮！密大10月消費者信心探5個月低點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-11 03:50

綜合外媒周五 (10 日) 報導，美國密西根大學 10 月初步消費者信心指數小幅下降至 55，低於 9 月的 55.1，創五個月新低，但仍優於市場預期。調查顯示，多數家庭仍對高物價與就業前景感到擔憂，並不期待短期內能見到明顯改善。

高物價與就業陰影揮之不去

密大調查負責人 Joanne Hsu 指出，「高物價與就業前景轉弱仍是消費者心中的首要問題，目前他們並不認為這些因素會有實質改善。」報告顯示，63% 的受訪者預期未來一年失業率將上升，雖比上月略降，但仍接近去年的兩倍水準；超過三分之二的受訪者認為通膨將超過收入成長。

調查中，消費者對購買耐久財的條件評估降至 2022 年以來最低，主要受到關稅疑慮影響。雖然如此，本月「現況指數」微升至 61(前值 60.4)，但「預期指數」降至五個月低點。

在通膨預期方面，消費者對未來一年的物價漲幅預測從 4.7% 降至 4.6%，五到十年期預期則維持在 3.7% 不變。分析師指出，儘管通膨預期仍偏高，但聯準會 (Fed) 仍可能在 10 月底會議繼續降息，以支撐疲弱的就業市場。

政府停擺影響有限 黨派差異擴大

值得注意的是，這次調查期間正值美國政府停擺進入第二周。儘管部分公共服務受阻、數十萬名聯邦員工遭到迫假，且官方經濟數據發布中斷，但密大訪談發現，停擺對消費者看法的影響有限，「沒有跡象顯示華府停擺改變了他們對經濟的評價」。

不過，勞動市場先前已有疲態。至 8 月為止的三個月，就業成長幾乎停滯，企業對勞工需求減少，結合關稅與移民政策爭議，以及人工智慧 (AI) 對勞動結構的衝擊，令消費者信心持續受壓。