鉅亨網編譯段智恆 2025-10-10 22:11

‌



英國競爭與市場管理局 (CMA) 周五 (10 日) 宣布，正式動用新權力，將 Google(GOOGL-US)的一般搜尋與搜尋廣告服務指定為「戰略市場地位」(Strategic Market Status, SMS)，此舉意味該公司未來可能面臨更多監管措施。這項決定來自長達九個月的調查，結論是 Google 在相關領域擁有「重大且根深蒂固的市場力量」，英國超過九成搜尋皆透過其平台完成。

Google英國搜尋服務遭列戰略市場地位 恐迎更多監管(圖：REUTERS/TPG)

CMA 強調非違法行為 但未來恐面臨新規範

‌



CMA 執行董事海特 (Will Hayter) 表示，Google 在搜尋與搜尋廣告市場具「戰略性地位」，因此符合新規範的指定條件。不過，CMA 強調這並非裁定 Google 有不當行為，而是賦予監管單位未來制定干預措施的權力。具體措施仍待諮詢程序，預計將在今年稍晚展開。

根據 CMA 先前六月公布的規劃，未來可能要求 Google 提供更公平的搜尋排名，並賦予出版商對其內容在搜尋與人工智慧 (AI) 生成回覆中使用方式更大掌控權。

值得注意的是，此次指定並未涵蓋 Google 的 Gemini AI 助理，但其他 AI 搜尋功能則被納入範圍。CMA 同時仍在針對 Google 行動服務另行展開調查。

Google 警告監管過嚴恐抑制創新 投資承諾成焦點

Google 對此回應表示，公司搜尋產品為英國經濟貢獻數十億英鎊，許多干預構想可能抑制英國創新，放慢 AI 時代的新產品推出。Google 競爭事務資深總監貝瑟爾 (Oliver Bethell) 指出，希望最終結果能反映英國追求成長與創新的目標。他並警告，若監管「過度嚴苛」，可能讓英國重蹈其他司法管轄區的負面經驗。

Google 母公司 Alphabet 上月宣布將在英國投資 50 億英鎊 (約合 68 億美元)，其中包含於倫敦北部建設先進資料中心。英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves) 形容這是對英國經濟的「強烈信任票」。Google 則表示，英國企業與消費者一向能比歐洲其他國家更早享受到創新服務，這得益於英國相對靈活的監管環境。