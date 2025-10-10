「我們在醞釀某種內戰！」達利歐示警：美國債務成長過快 分裂遠超想像

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-10 18:00

橋水基金創辦人達利歐最新警告，美國政府債務成長過快，當前氛圍「極似二戰爆發前幾年」，而當債務相對收入攀升時，將如同動脈裡的斑塊，會逐漸擠壓支出的空間。

（圖：Shutterstock）

這位 76 歲的億萬富翁投資人在周五 (10 日) 播出的一檔節目中指出，美國兩黨政治人物未能有效應對，呼籲透過加稅與削減開支化解他口中的「赤字 / 債務炸彈」。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 數據，去年公眾持有的美國債務已佔國內生產毛額 (GDP) 的 99%，預計 2034 年將升至 116%，超越歷史峰值。達利歐長期關注美國債務風險，上月也曾指出，美國債務累積正危及貨幣秩序。

達利歐在節目上不僅聚焦債務問題，更示警全球衝突加劇與貧富差距惡化，共同構成「令人憂慮」的大環境。

當被問及是否可能爆發新一輪世界大戰時，達利歐認為美國及全球正醞釀「某種形式的內戰」，存在「難以調和的分歧」。

他強調，這些衝突將考驗各方力量，「若我們不擔憂，風險只會更大」。