〈美股盤後〉那斯達克強勢登頂 史上首度站上23000點大關

美股週三 (8 日) 反彈，科技股領漲，那斯達克強勢上攻，史上首度站上 23000 點大關。市場情緒受到輝達執行長黃仁勳釋出的 AI 晶片需求樂觀言論提振，同時聯準會最新會議紀要顯示，決策官員對後續降息持開放態度。

那斯達克強勢登頂 史上首度站上23000點大關(圖：REUTERS/TPG)

由於美國政府關門導致多項重要經濟數據延後發布，投資人轉向民間替代指標以研判經濟走勢。紐約聯準銀行最新調查顯示，企業對未來展望惡化，通膨預期上升，曾一度壓抑市場信心。

聯準會 9 月 16 日至 17 日的會議紀錄指出，多數決策官員認為，在勞動市場放緩的背景下，進一步降息是適當的。然而，對利率最終應降至何種水準意見不一，且通膨仍高於目標，使大幅度降息的共識尚未形成。

紀錄並強調，「多數與會者指出通膨風險仍偏上行，通膨率距離 2% 目標仍有差距，且關稅效應的不確定性持續存在。」

避險需求升溫也推動金價再創歷史新高，金價首度突破每盎司 4000 美元，今年迄今漲幅超過 50%，可望創下自 1979 年以來最佳年表現。分析師指出，美國政府關門、美元與美債避險吸引力下降，加上市場預期聯準會降息，皆助長金價上漲動能。

美股週三 (8 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 1.2 點，收 46,601.78 點。

那斯達克指數上漲 255.015 點，或 1.12%，收 23,043.378 點。

S&P 500 指數上漲 39.13 點，或 0.58%，收 6,753.72 點。

費城半導體指數上漲 225.433 點，或 3.40%，收 6,860.195 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 259.40 點，或 1.61%，收 16,394.65 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技類上漲 1.52%，工業類與公用事業分別上漲 0.85% 與 0.69%，帶動整體大盤走高，金融、能源與必需消費成週三盤面主要壓力來源。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍走高。Meta (META-US) 漲 0.67%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.62%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.55%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.57%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.22%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.55%。

企業新聞

自從 OpenAI 與 AMD 宣布簽數百億美元合約以來，AMD (AMD-US) 連續三日走升，週四狂漲 11.37% 至每股 235.56 美元，市值已達 3,800 億美元，本週漲幅已達 43%，預計將創下 2016 年 4 月以來的最佳單週表現。

思科 (CSCO-US) 收紅 1.95% 至每股 70.33 美元，思科宣布推出新晶片產品 P200，旨在連接 AI 資料中心與博通競爭，而微軟和阿里巴巴的雲端運算部門已經成為思科的晶片客戶。

輝達 (NVDA-US) 揚升 2.20% 至每股 189.11 美元，輝達將參與馬斯克（Elon Musk）旗下 AI 新創公司 xAI 的最新一輪融資，投資金額最高達 20 億美元，黃仁勳坦言他後悔未更早投資 OpenAI。

美國眾院報告指出，中國去年仍自美、荷、日等五家晶片設備商購買近 400 億美元設備，顯示出口管制效力有限。調查呼籲美方及盟友應進一步強化並擴大半導體出口限制措施。ASML (ASML-US)、應用材料 (AMAT-US) 分別下跌 1.45% 和 2.81%。

阿里巴巴旗下負責開發旗艦 AI 基礎模型的通義千問 (Qwen) 技術主管林俊暘，週三推文稱，阿里已經成立一個機械人和具身 AI 小型團隊，從 AI 軟體向硬體應用領域的策略延伸。阿里巴巴 (BABA-US) 仍收低 0.12% 至每股 181.12 美元。

華爾街分析

美國銀行財富管理公司資本市場研究主管 Bill Merz 表示：「市場主旋律之一仍是積極成長，與人工智慧相關的交易幾乎是一個接一個地宣布。」「凡是與 AI 有關的題材，都正吸引大量關注。」

Horizon Investments 投資組合理主管 Zachary Hill 表示：「目前投資人討論的焦點在於聯準會降息的幅度，以及政策究竟是否仍具限制性。」

他指出：「更廣泛來看，在政府關門持續的情況下，缺乏官方經濟數據讓聯準會的處境更加艱難，這使決策者本已艱困的工作變得更加棘手。」

LPL Financial 分析師 Jeff Roach 指出，關稅問題是聯準會討論的焦點，市場預期今年將再降息兩次，但 2026 年 1 月會議可能暫停。

TradeStation 市場情報副總裁 David Russell 則認為，決策者仍專注於通膨目標，年底前利率前景可能趨緊。