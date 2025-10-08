鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 23:00

輝達執行長黃仁勳周三 (8 日) 表示，對超微在與 OpenAI 達成合作協議中，願意釋出 10% 股權感到驚訝，並形容這項安排「聰明卻令人意外」。

太敢了！黃仁勳驚訝超微釋股給OpenAI 稱「聰明但出乎意料」(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時指出：「這很有想像力，很獨特，也讓人驚訝，因為他們對下一代產品那麼興奮。我很意外他們會在產品還沒建好之前，就願意交出公司 10% 的股份。不過嘛，我想這很聰明吧。」

本周一，OpenAI 宣布與超微簽訂一項多年期合作，承諾採購總量達 6GW 的超微晶片，其中包含即將推出的 MI450 系列。作為協議一部分，OpenAI 將獲得最多 1.6 億股超微股票認股權憑證，並依部署規模與超微股價達成里程碑逐步歸屬。若全部執行，OpenAI 可持有約 10% 的超微股份。

受此消息激勵，超微 (AMD-US) 股價自合作案宣布以來本周已大漲 35%，周三再漲 5%；輝達 (NVDA-US) 股價周三也隨之上揚近 3%，反映市場對 AI 晶片需求前景的高度期待。

這項交易挑戰了輝達在 AI 晶片市場的主導地位。超微長期努力追趕輝達之際，雲端服務供應商也持續開發自家晶片，加劇市場競爭。

黃仁勳同時強調，輝達上月底與 OpenAI 達成的協議「非常不同」。輝達計畫未來十年對 OpenAI 投資最多 1,000 億美元，OpenAI 同意建置並部署需消耗 10GW 電力的輝達系統，相當於 4 百萬至 5 百萬顆圖形處理器 (GPU)。他指出，這項投資讓輝達能直接向 ChatGPT 的開發商銷售產品。

外界部分觀察人士擔憂，這類巨額投資與合作案呈現「循環性」，可能引發對 AI 基礎建設生態過度依賴的質疑。

對此，黃仁勳在訪談中被問到 OpenAI 如何籌措資金時回應：「他們現在還沒有這筆錢。他們得透過持續快速成長的營收，以及股權或債務融資來籌集。我們會在時機成熟時，與其他投資人一同參與。」

黃仁勳並透露，輝達過去曾投資 OpenAI，他唯一的遺憾就是「沒有投更多」。

此外，他證實輝達也參與了馬斯克旗下人工智慧 (AI) 新創 xAI 最新一輪募資。根據《彭博》報導，xAI 計畫籌集約 200 億美元。黃仁勳表示對這筆投資「超級興奮」，並坦言希望能給馬斯克更多資金。他說：「幾乎所有馬斯克參與的事業，你都會想要一起加入。」