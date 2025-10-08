高盛力挺科技股：喊「泡沫」還太早！本輪漲勢有「穩健盈利」撐腰
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
現在就擔心美國科技股的泡沫還為時過早——這是高盛策略師 Peter Oppenheimer 對當前美股走勢的基本觀點。
Oppenheimer 及其團隊發布報告指出，科技行業的估值正在變得過高，但尚未達到與歷史泡沫相符的水準。他強調，科技巨頭創紀錄的反彈伴隨著強勁的獲利成長。在過去的泡沫中，市場上漲主要由投機推動。
儘管如此，這位策略師重申了他的建議，即投資者尋求多元化投資，以規避美國股市窄幅上漲和人工智慧領域競爭加劇帶來的風險。
近期美股的上揚，主要來自少數科技巨頭，包括輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 和微軟 (MSFT-US) 等個股，投資者普遍看好人工智慧帶來的持續盈利增長和生產力提升。
不過，近期市場也出現了謹慎訊號：在甲骨文公司 (ORCL-US) 雲端運算業務利潤率低於預期的報導傳出後，科技股集中的那斯達克 100 指數周二出現下滑。
此外，彭博社編纂的數據顯示，新聞報導中提及「科技」和「泡沫」的次數在最近幾周大幅增加。
從估值上看，那斯達克 100 指數目前的遠期本益比為 28 倍，顯著高於其 10 年平均的 23 倍。作為對比，除美國以外的全球國家指數的本益比為 15 倍。
Oppenheimer 指出，泡沫往往發生在公司平均價值遠超過隱含未來現金流時。但他強調，當前表現最佳的科技股擁有「異乎尋常強勁的資產負債表」。
Oppenheimer 認為，股權和信貸市場估值的普遍上升，暗示這「較少關乎科技泡沫，而更多關乎低利率、高全球儲蓄和經濟周期延長的一般條件」。這確實使科技股容易受到修正的影響，特別是當市場對增長的信心消退時。不過，這類修正不太可能單純由科技領域的泡沫破裂所驅動。
為了規避風險，Oppenheimer 重申了他對投資者的建議，即尋求分散投資。他指出，分散投資有助於應對美國股市漲勢狹窄以及人工智慧領域競爭加劇帶來的風險。
Oppenheimer 在 2024 年曾採取逆向操作的立場，倡導將資金從昂貴的美股轉移至長期落後的國際市場。今年以來，標普 500 指數的表現確實落後於 MSCI ACWI(美國以外) 指數。
延伸閱讀
