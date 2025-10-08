傳OpenAI、Anthropic擬用投資人資金 應對AI版權訴訟

鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 21:00

根據英國《金融時報》(FT)周三 (8 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與 Anthropic 正考慮動用投資人資金，以應對潛在金額高達數十億美元的版權訴訟。

近來包括 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)在內的多家科技公司，陸續遭到版權擁有人提告，指控其未經授權使用受保護內容訓練 AI 模型，掀起高風險的法律爭議。

報導指出，OpenAI 已透過保險經紀商 Aon 取得最高 3 億美元的 AI 新興風險保障，但知情人士表示，實際保障金額可能遠低於此數字，且無論如何，該保額仍遠不足以涵蓋一系列動輒數十億美元的潛在損失。

Aon 資安風險主管 Kevin Kalinich 向《金融時報》坦言，整體保險業目前「對 AI 模型供應商的風險承擔能量不足」。因此，OpenAI 考慮採取「自我保險」機制，將部分投資人資金預留作為應對基金，並討論設立「專屬保險公司」(Captive)，作為專門管理 AI 相關新興風險的結構。

Anthropic 方面，據知情人士透露，該公司同樣打算動用自有資金來支付部分和解金。就在上月，美國加州一名聯邦法官已初步批准，Anthropic 與一批作者之間達成 15 億美元集體訴訟和解協議，凸顯 AI 公司在版權爭議上的法律風險。