鉅亨網編譯段智恆 2025-12-26 20:40

《彭博》周五 (26 日) 報導，2025 年初，外界普遍認為，與白宮關係密切的科技富豪馬斯克，幾乎篤定將成為當年度最具話題性的科技巨頭。但 12 個動盪不安的月份過後，真正定義 2025 年的科技人物，卻是甲骨文 (ORCL-US) 共同創辦人兼董事長艾里森(Larry Ellison)，而非馬斯克。

現年 81 歲的艾里森，幾乎參與了今年每一個重大科技與商業事件，從生成式人工智慧 (AI) 熱潮到震撼好萊塢的併購案，無一缺席。甲骨文甚至計畫在一項複雜的安排中入股 TikTok，協助美國總統川普保住這款熱門短影音平台。隨著甲骨文股價劇烈波動，艾里森的身價也大起大落，成為這個動盪年代的縮影。

‌



「星際之門」計畫揭開 AI 豪賭序幕

2025 年開年焦點落在「星際之門」(Stargate)資料中心計畫。1 月 21 日，也就是川普就職隔天，川普與艾里森、OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 及軟銀集團執行長孫正義一同在白宮宣布，將投入高達 5,000 億美元建設 AI 基礎設施。當天外界充斥各種樂觀預期，甚至喊出可創造 10 萬個工作機會，但也有不少質疑者認為這筆金額過於理想化。

然而，甲骨文隨後展開的 AI 資料中心擴建速度，超出部分市場預期。這波投資也讓公司現金流自 1990 年代初期以來首次轉為負值。曾在 15 年前錯過雲端運算浪潮的艾里森，如今卻搖身一變，成為 AI 領域的關鍵推手。

OpenAI 推升身價 登頂全球首富

夏季期間，OpenAI 與甲骨文簽署一項金額約 3,000 億美元的合約，租用龐大運算資源，使這家頂尖 AI 實驗室成為甲骨文最大客戶。9 月，甲骨文首度完整揭露與 OpenAI 的業務規模後，市場反應熱烈，艾里森身價單日暴增 890 億美元，達到 3,880 億美元，創下彭博億萬富豪指數有史以來最大單日增幅，並短暫超越馬斯克，登上全球首富寶座。

這波財富膨脹，也與艾里森之子大衛．艾里森 (David Ellison) 的好萊塢布局相互呼應。8 月，大衛領導的 Skydance Media 完成對派拉蒙 (PSKY-US) 的收購，主要資金來自父親支持。

好萊塢豪賭與財富回落風險

然而，近幾個月來，隨著甲骨文股價下滑，艾里森的身價也隨之縮水。部分投資人開始質疑 AI 資本支出的可持續性，並認為甲骨文為支撐資料中心擴張而累積的大量負債，使其在同業中顯得特別脆弱。

目前，艾里森以不到 2,500 億美元身價排名全球第五大富豪。儘管其資產足以多次履行擔保承諾，但由於財富高度集中於甲骨文股票，若需立即動用 404 億美元現金，仍可能被迫出售或質押更多持股。