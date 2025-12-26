鉅亨網編譯段智恆 2025-12-26 21:20

根據《路透》周五 (26 日) 報導，華爾街投資人期盼，美國股市能在 2025 年最後一周延續漲勢，為表現亮眼的一年畫下正面句點。隨著美股指數站上歷史高點，市場關注標普 500 指數是否有機會首度叩關 7,000 點，為年終行情再添里程碑。

在歷經月初因市場擔憂 AI 投資支出而引發的科技股震盪後，美股近期重新站穩腳步。主要指數 12 月以來表現回穩，有望以紅盤作收。標普 500 指數本周三在耶誕節前一個交易日收盤創新高，距離 7,000 點關卡僅約 1%，並有望寫下連續第八個月上漲，為 2017 至 2018 年以來最長的月線連勝紀錄。

Murphy & Sylvest Wealth Management 資深財富顧問兼市場策略師 Paul Nolte 指出，市場動能目前明顯偏多，「在沒有任何外生性事件干擾下，我認為股市最小阻力方向仍是走高。」

Fed 會議紀錄登場 年底交易量偏低恐放大波動

展望接下來的假期縮短交易周，市場焦點將放在聯準會 (Fed) 最新一次政策會議紀錄，以及年底投資組合調整動向。在成交量偏低的情況下，任何資金流動都可能放大市場波動。

Fed 在 2025 年最後三次會議中，累計降息 75 個基點，將基準利率降至 3.50% 至 3.75%。不過，12 月 9 日至 10 日會議中，Fed 內部對降息的立場出現明顯分歧，政策制定者對 2026 年利率路徑的預測差異也相當大。該次會議紀錄預計於下週二公布，市場希望能從中看出更多政策辯論細節。

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 表示，市場目前高度關注明年還會有多少次降息，「下周公布的會議紀錄，可能會讓投資人更清楚當時會議桌上的不同觀點。」

此外，投資人也關注美國總統川普是否將提名接替鮑爾的下一任 Fed 主席。鮑爾任期將於 5 月屆滿，任何相關風聲，都可能在年底清淡市況中牽動市場情緒。

科技股休息 資金轉向金融與中小型股

截至目前，標普 500 指數 2025 年累計上漲近 18%，以科技股為主的那斯達克綜合指數則上漲 22%。不過，作為本輪逾三年多頭行情主力的科技類股，近幾週表現相對疲弱。

標普 500 科技類股指數自 11 月初以來下跌逾 3%，即便本周反彈，仍落後其他族群。同期，金融、運輸、醫療保健及中小型股表現相對亮眼，顯示市場資金正進行輪動。