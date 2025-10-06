鉅亨網編譯段智恆 2025-10-06 22:20

‌



《CNBC》周一 (6 日) 報導，傳奇投資人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 表示，美股具備出現一波猛烈上漲的所有條件，在牛市最終觸頂前，行情可能迎來一段「爆炸式」的衝刺。

FOMO小心！傳奇投資人瓊斯看好牛市爆衝 卻警告結局會很慘(圖：REUTERS/TPG)

瓊斯周一在《CNBC》的節目《Squawk Box》上說：「我猜現在所有條件都已經到位，會出現某種程度的爆衝。」「歷史常常重演，我認為這次也將發生。如果有什麼不同，那就是現在的爆發力可能比 1999 年更強。」

‌



瓊斯是 Tudor Investment 的創辦人與首席投資長，他指出當前市場氛圍與 1999 年網路泡沫破裂前相似，特別是科技股的劇烈漲勢與投機行為升溫。他還提到，如今人工智慧 (AI) 領域出現的循環投資與供應商融資現象，讓他感到不安。

以科技股為主的那斯達克綜合指數自 4 月低點反彈 55%，接連創下新高。這波漲勢主要來自大型科技巨擘，它們在 AI 領域投入數十億美元，市場估值也因新時代的期待而被推升。

瓊斯指出，這次與 1999 年的主要差異在於財政與貨幣政策。他提到，2000 年市場觸頂前，美國聯準會 (Fed) 正準備升息；而現在則相反，Fed 剛進入降息循環。與此同時，美國目前的財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 約 6%，而 1999 年則有預算盈餘。瓊斯形容，這種財政與貨幣政策同時寬鬆的組合，是自二戰後 1950 年代初期以來少見的情況。

這位長期投資人強調，晚期牛市往往存在矛盾：一方面投資人渴望把握最後一段最大漲幅，另一方面最終必然伴隨一場慘痛修正。「牛市最強勁的漲幅通常發生在觸頂前 12 個月，幾乎是歷史年均漲幅的兩倍。如果你不參與，就錯失了精華；但若你參與，就必須隨時準備快速抽身，因為結局會非常慘烈。」

他並未預測市場將立即下跌，反而認為牛市還有空間，最後階段需要更大的投機熱潮帶動，包括散戶買盤的進一步湧入，以及多空基金與長期投資人的加碼。瓊斯透露，他在今年底前會持有黃金、加密貨幣以及那斯達克科技股的組合，以利用這波由「害怕錯過」(FOMO) 推動的行情。