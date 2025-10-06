鉅亨網編譯段智恆 2025-10-06 21:20

根據《路透》周一 (6 日) 報導，川普政府正加快腳步推動美國關鍵供應鏈安全，透過將聯邦補助轉為股權持有的方式，直接投資於稀土與半導體相關企業，藉此降低對中國的依賴。這項舉措標誌著美方政策從傳統補助轉向直接持股，更展現出積極的產業介入姿態。

供應鏈保衛戰！美政府補助轉向持股 稀土、晶片企業入列(圖：REUTERS/TPG)

稀土與礦產布局

根據報導，川普政府已經或正在與多家資源公司接觸。消息人士指出，美方正考慮入股 Critical Metals(CRML-US)，持股比率約 8%，該公司在格陵蘭的 Tanbreez 稀土礦床被視為全球最大專案之一，這座北極礦區曾在川普提及「購買格陵蘭」時受到矚目。

在美國本土，Lithium Americas(LAC-US)獲得政府支持，美方持有其母公司 5% 股權，並同時取得與通用汽車 (GM-US) 合作的 Thacker Pass 合資公司 5% 股份。這座位於內華達州的鋰礦計畫，被視為美國打造電動車與電子產品電池供應鏈的關鍵一環。

此外，MP Materials(MP-US) 也在名單中，川普政府已取得約 15% 股權。該公司營運位於加州的 Mountain Pass 稀土礦，這是美國唯一仍在運作的稀土礦場。隨著美方投資，國防部將成為這家拉斯維加斯企業的最大股東，此舉被視為迄今最具代表性的戰略投資。

另據《CNBC》引述該公司執行長 Barbara Humpton 說法，美方也正與 USA Rare Earth(USAR-US) 進行密切談判。該公司在德州 Sierra Blanca 開發礦場，並在奧克拉荷馬 Stillwater 建置稀土磁鐵製造廠，預計 2026 年上半年投入商業運轉。

半導體戰略延伸