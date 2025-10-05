特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 15:20

週六（4 日），特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克在 X 上發布了一段 Optimus 人形機器人學習功夫的影片。影片中，Optimus 正在與專業人士互動，不僅模仿動作，更能精準應對每個招式並進行反擊，展現了機器人的自衛武術能力。

馬斯克曝光特斯拉Optimus人形機器人學習功夫的影片。(圖：Shutterstock)

在影片留言區，有網友好奇 Optimus 是遠端操控還是由人工智慧（AI）驅動。馬斯克則回應稱：「AI，而非遙控操作」，強調這款人形機器人完全依靠智慧運算自主行動。

Optimus 是特斯拉多年來的人形機器人計畫，雖然數年前首次亮相，但過去一年該項目的重要性顯著提升，現已成為特斯拉最核心的關注焦點之一。

馬斯克表示，公司正積極推進 Optimus 的規模化生產，他認為這款機器人將成為特斯拉旗下最重要的產品。

然而，實現量產對特斯拉仍具挑戰。專家指出，Optimus 的某些部分比其他部分更難製作，其中最引人注目的是其雙手，特斯拉希望雙手足夠靈活，但製造難度極高。

除此之外，擴大量產規模與優化製造工藝，也是特斯拉必須面對的挑戰。馬斯克強調，公司正全力推進 Optimus 的規模化生產，並將解決生產問題視為未來發展的關鍵任務。

馬斯克對 Optimus 的未來發展抱有高度期待。今年 9 月，他曾表示 Optimus 未來將占公司價值約 80%。

今年 1 月，在特斯拉 2024 年第四季度財報電話會議上，馬斯克也指出，Optimus 將在公司價值中占據絕對主導地位。