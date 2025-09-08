特斯拉開通TeslaAI官方微博！首條微博展示人形機器人「Optimus 3」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 07:30

‌



特斯拉開通TeslaAI官方微博。（圖：特斯拉微博）

根據《證券時報》報導，特斯拉在微博中附上了兩張人形機器人的照片，配文寫道：「我一直在努力改善自己的身材」。

‌



該機器人身上印有特斯拉 Logo，整體採用淺金色與黑色配色，推測應為先前曝光的 Optimus 3 人形機器人。

據此前消息，這款 Optimus 機器人的手部採用仿生設計，擁有真人手部的褶皺、指甲輪廓與關節痕跡等細節，比前兩代 Optimus 手部更加逼真，技術水準明顯提升。

馬斯克曾表示，Optimus 第 3 版原型機預計將於今年年底推出，2026 年開始批量生產，目標是在五年內實現年產 100 萬台。

本月初，特斯拉發布了 第四版「總體規劃」(Master Plan Part IV)，揭示公司未來發展的新戰略重點：從傳統的電動汽車與能源產品全面轉向人工智慧（AI）與機器人領域。

根據第四版「總體規劃」內容，特斯拉過去近二十年持續在電動汽車、能源產品及仿生機器人領域積累技術。隨著 AI 技術影響力日益增長，公司將致力於打造「將 AI 融入現實世界的產品與服務」，以創造「永續的富足未來」。