太空資料中心即將成真？亞馬遜貝佐斯：未來10到20年內將實現

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-05 10:40

‌



亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）預測，未來 10 到 20 年內，千兆瓦級資料中心將被建造於太空，並且依靠太陽能持續供應電力，這些太空資料中心最終將超越地球上的資料中心效能。

亞馬遜貝佐斯：未來10到20年內將實現太空資料中心。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝佐斯在與 Stellantis (STLA-US) 董事長 John Elkann 的公開對談中表示：「這些大型訓練集群最好建在太空，因為那裡有全天候的太陽能供應。沒有雲、沒有雨，也沒有天氣干擾。」

‌



隨著地球上的資料中心對電力和水資源的需求不斷增加，「軌道資料中心」的概念在科技巨頭間逐漸受到重視。

貝佐斯強調：「在未來幾十年內，我們將能在太空中建造出成本低於地球資料中心的設施。」

貝佐斯指出，將基礎設施移至太空是改善地球生活的一部分。他說：「天氣和通訊衛星已經實現了這一點，下一步是資料中心，然後可能是其他形式的製造業。」

然而，太空資料中心也面臨不少挑戰，包括維護與升級困難、火箭發射成本高昂，以及發射失敗的風險。

談及人工智慧（AI）熱潮，貝佐斯將其比擬為網際網路熱潮，強調即便存在投機泡沫的風險，仍應保持樂觀。

他表示：「我們應該非常樂觀地認為，AI 的社會效益和正面影響，就像 25 年前網路帶來的效益一樣，是真實存在的，並且會持續下去。」