太空資料中心即將成真？亞馬遜貝佐斯：未來10到20年內將實現
鉅亨網編譯莊閔棻
亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）預測，未來 10 到 20 年內，千兆瓦級資料中心將被建造於太空，並且依靠太陽能持續供應電力，這些太空資料中心最終將超越地球上的資料中心效能。
根據《路透》報導，貝佐斯在與 Stellantis (STLA-US) 董事長 John Elkann 的公開對談中表示：「這些大型訓練集群最好建在太空，因為那裡有全天候的太陽能供應。沒有雲、沒有雨，也沒有天氣干擾。」
隨著地球上的資料中心對電力和水資源的需求不斷增加，「軌道資料中心」的概念在科技巨頭間逐漸受到重視。
貝佐斯強調：「在未來幾十年內，我們將能在太空中建造出成本低於地球資料中心的設施。」
貝佐斯指出，將基礎設施移至太空是改善地球生活的一部分。他說：「天氣和通訊衛星已經實現了這一點，下一步是資料中心，然後可能是其他形式的製造業。」
然而，太空資料中心也面臨不少挑戰，包括維護與升級困難、火箭發射成本高昂，以及發射失敗的風險。
談及人工智慧（AI）熱潮，貝佐斯將其比擬為網際網路熱潮，強調即便存在投機泡沫的風險，仍應保持樂觀。
他表示：「我們應該非常樂觀地認為，AI 的社會效益和正面影響，就像 25 年前網路帶來的效益一樣，是真實存在的，並且會持續下去。」
他進一步指出，「重要的是將可能的泡沫及其破裂後果與現實效益區分開來。」貝佐斯認為，AI 的好處將廣泛傳播，影響將遍及各個領域。
延伸閱讀
- 貝萊德GIP洽談收購Aligned資料中心！400億美元併購案突顯AI基礎設施熱潮
- 輝達與富士通兩大巨頭牽手！加速AI基礎設施建設、打造智慧機器人與創新應用
- SOFC燃料電池成為資料中心電力替代方案:高力、中興電
- 貝萊德GIP洽談收購Aligned資料中心！400億美元併購案突顯AI基礎設施熱潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇