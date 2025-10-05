search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

進華爾街投行難度又增加！高盛與摩根大通錄取率再創新低

鉅亨網新聞中心


2025 年，華爾街頂尖投行暑期實習競爭再度升溫，錄取率創下歷史新低。以高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 為例，申請人數持續增加，但可供投遞的崗位有限，導致上岸難度持續攀升。

cover image of news article
進華爾街投行難度又增加！高盛與摩根大通錄取率再創新低。(圖：Shutterstock)

根據《Financial News》統計，2025 年高盛暑期實習共有 36 萬名申請者競爭 2,600 個崗位。


相較於 2024 年的 31.5 萬申請者，競爭 2,700 個崗位，高盛今年申請人數增加 15%，而崗位數量減少 100 個，錄取率降至 0.7%。

業界分析指出，如果這一趨勢持續，到 2028 年，高盛將可能面臨 55 萬求職者競爭 2,250 個崗位，錄取率可能進一步下降至 0.2%，競爭程度可見一斑。

不僅高盛如此，摩根大通 2025 年暑期實習申請人數也達 63 萬，競爭 4,100 個崗位。

相較於去年 50.5 萬申請者競爭 4,500 個崗位，今年申請人數增長 25%，而崗位數量減少 400 個，錄取率同樣降至 0.7%。兩年前，該行暑期實習錄取率還高達 2.8%。

據專家推算，如果此增長趨勢持續，到 2030 年，摩根大通將可能面臨 200 萬申請者競爭僅 2,600 個崗位，錄取率約 0.13%。

雖非所有投行均公開完整數據，但統計顯示，頂尖投行錄取率通常不超過 5%。2025 年金融行業每個畢業生崗位平均收到 188 份申請，高於 2024 年的 120 份，僅次於 IT 行業。

文章標籤

華爾街投行崗位實習高盛摩根大通錄取率競爭TOP

相關行情

台股首頁我要存股
高盛集團790.23+1.39%
摩根大通銀行309.9+0.76%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty