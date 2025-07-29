特斯拉Optimus機器人年收上看3兆美元？馬斯克大膽預測未來AI市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 16:10

‌



特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在美國加州舉行的矽谷特斯拉車主 2025 Takeover 派對上拋出驚人預測，表示未來公司將透過人形機器人 Optimus 實現每年 3 兆美元的營收。這場活動吸引全球特斯拉粉絲參與，堪稱特斯拉社群年度盛事。

馬斯克大膽預測：特斯拉Optimus機器人年收上看3兆美元。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，馬斯克指出：「Optimus 第三代是適合大規模量產的設計」，並計畫於 2025 年底前生產數百台。目前，特斯拉正運用其在人工智慧（AI）與製造方面的優勢，打造新一代人形機器人 Optimus。

‌



雖然特斯拉原先目標是生產數千台，但因設計優化進度稍有放緩。不過，該公司仍預期在 2026 年進一步擴產。

馬斯克表示，機器人「可能是世界上最大的產品，市場需求將高達 200 億台。」他還說：「假設特斯拉每年生產 10 億台這樣的機器人，每台售價大約 3 萬美元，那收入就是 30 萬億美元。」

儘管這一預測仍屬遠景構想，但已展現特斯拉對 AI 與機器人市場的高度企圖。不過，馬斯克也補充說：「從現在到每年生產 10 億台機器人之間，還有很長的路要走。」

馬斯克也樂觀表示：「我從未見過哪項技術像 AI 這樣發展得如此迅速。」他將 AI 比喻為「超音速海嘯」，預言未來繁重的勞動將因 AI 技術而逐步消失，並為人類帶來極大物質富足。

雖然這一切仍是遠景構想，但馬斯克的遠大目標對市場仍具吸引力。特斯拉 Takeover 派對儼然成為一場小型的「華爾街事件」，使該公司被視為最具散戶參與度的科技巨頭之一。

根據《彭博》數據，特斯拉有約 40% 流通股份由散戶持有，高於其他「七巨頭」平均 25% 的水準。

在財報公布後，特斯拉股價近期出現劇烈波動，先於上週四（24 日）下挫 8%，週五（25 日）又反彈 4%。截至目前，特斯拉股價今年以來下跌 22%，但過去 12 個月仍上漲約 44%。