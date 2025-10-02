〈美股早盤〉投資人無懼美國政府關門 標普500指數與那指雙創歷史新高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-02 22:10

投資人似乎無懼美國政府關門，標普500與那指雙雙創下歷史新高。

道富環球市場資深多元資產策略師 Marija Veitmane 表示：「科技產業規模龐大且表現優異，市場願意接受科技股高估值，是因為我們在科技以外看不到良好的成長機會。」

AI 熱潮持續推升全球股市創新高，加上重啟降息與企業獲利表現穩健，進一步強化多頭動能。不過彭博策略師警告，今年科技股漲勢呈直線上升，但這種策略在第 4 季可能不再奏效。因為科技股漲幅越來越依賴少數個股，在估值已偏高的情況下，漲勢變得更加脆弱。

美元指數幾乎持平，10 年期公債殖利率上升至 4.11%。黃金延續破紀錄漲勢，油價則連續第 4 日下跌。西德州中級原油跌至每桶 61 美元附近，觸及 4 個月低點，市場預期 OPEC + 將恢復更多閒置產能，加深全球供應過剩疑慮。

此外，今天是政府關門的第二天，但由於參議院因猶太節日贖罪日 (Yom Kippur) 而休會，國會預計不會取得太大進展，最快的投票時間預計是周五。預測市場交易員則押注政府停擺可能持續近兩周。

分析師表示，過去政府關門通常對總體經濟影響有限。法國巴黎銀行資產管理歐洲大型股主管 Valérie Charrière-Pousse 指出：「（政府關門）這不是第一次發生，目前市場保持著某種平靜，敘事仍由美國降息前景與經濟成長所推動。」

目前市場幾乎完全預期聯準會 (Fed) 本月底會降息一碼，並有 80% 機率 12 月再降息一次以支撐疲弱的勞動市場。

本周政府停擺期間，經濟數據公布也將中斷，包含勞工統計局周四應公布的失業金請領數據，以及 9 月非農就業報告都不會如期公布。

截至台北時間周四（2 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.39%，至每股 457.65 美元

特斯拉今日公布第三季交車數據，由於美國消費者在聯邦稅收抵免到期前加速購買電動車，特斯拉公司報告季度汽車銷量意外成長，繳出年增 7.4% 的好成績，優於普遍分析師預測。該股開高後走低。

波克夏 (BRK.B-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 499.00 美元

波克夏宣布以近 100 億美元現金收購西方石油 (OXY-US) 旗下石化部門 OxyChem 後，該公司股價微幅上揚，西方石油股價先上漲後下跌，截稿前跌幅約 4%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.62%，至每股 188.39 美元

OpenAI 完成員工股票交易使公司估值飆升至 5000 億美元，躍居全球最有價值新創企業，強化市場對 AI 的樂觀情緒。AI 晶片霸主輝達早盤一度上漲逾 1％，改寫盤中股價歷史新高至 191.05 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通資產管理全球利率投資組合經理 Kim Crawford 向彭博電視表示：「如果仔細觀察勞動市場數據，會發現問題不只是 AI 帶來的結構性改變，也不只是移民減少，而是整體經濟需求正在走弱。最明顯的證據就是薪資成長，美國的薪資成長動能明顯不足。」