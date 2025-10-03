川普推30產業交易計畫 鎖定製藥、AI、能源、礦業搶中期選舉政績

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-03 00:50

‌



據《路透》周四 (2 日) 報導，川普政府正積極推動涉及 30 個產業、數十家企業的交易計畫，範圍涵蓋製藥、半導體、AI 至關鍵礦產等。政府以關稅優惠換取企業配合或要求直接入股，盼將製造業遷回美國、減少對中國依賴，打破數十年不干預私企的傳統。

川普政府用關稅豁免換企業配合或直接入股企業。(圖:Reuters/TPG)

據六位以上知情人士透露，白宮幾乎每天致電製藥業高層，包括白宮幕僚長 Susie Wiles 及衛生部、商務部官員等。例如禮來 (LLY-US) 被要求生產更多胰島素，輝瑞 (PFE-US) 則需增產暢銷抗癌藥 Ibrance 與降膽固醇藥 Lipitor，阿斯特捷利康 (AZN-US) 被建議在美國設立新總部。

消息人士稱，這些快速推進的交易旨在為美國總統川普在 2026 年中期選舉前贏得政治勝利。

政府主導交易談判

川普周二宣布與輝瑞執行長 Albert Bourla 達成協議，以降低藥價換取進口藥品關稅減免。川普在白宮表示：「美國不再補貼全球其他地區的醫療保健。」

知情人士稱，禮來 9 月宣布兩座新廠時未讓川普出席，隨後接到政府電話質問為何不讓總統親自宣布。禮來發言人表示不知情，並強調「作為美國公司，禮來致力於擴大在美國的生產能力」。

2500 億美元融資計畫

川普政府計畫透過國際開發金融公司 (DFC) 監督並資助這項計畫。該機構於川普第一任期 2018 年成立，原本為開發中國家提供低成本融資。

政府 6 月向國會提交的提案，將把 DFC 融資能力從 600 億美元擴增逾四倍至 2500 億美元，並設立股權基金，支持基礎設施、能源、關鍵礦產與供應鏈等「符合美國經濟與國家安全利益」的領域。

此外，政府計畫運用日本根據貿易協定提供的 5500 億美元，為由盧特尼克主導的「美國投資加速器」提供資金。日本須在川普任期結束前提供資金。

三位消息人士向路透透露，商務部投資加速器與 DFC 將取代川普原本計畫但已取消的主權財富基金。

華爾街投入政府交易

盧特尼克已聘請前摩根士丹利 (MS-US) 科技銀行家 Michael Grimes，以及併購律師 David Shapiro 負責部分交易。摩根大通 (JPM-US) 表示，自政府 7 月宣布與稀土礦業公司 MP Materials 交易以來，已接獲逾百通企業客戶來電。

與 MP Materials 的協議成為未來交易範本。五角大廈透過《國防生產法》取得 15% 股權，設定未來關鍵礦產採購底價，並促成蘋果 (AAPL-US) 承諾 5 億美元回收磁鐵長期採購合約。

企業反應兩極

部分企業歡迎此做法，視為取得聯邦資金與政策優惠的機會。

不過，這種對自由市場的深度干預引發了業界與學術界的擔憂。哥倫比亞大學公司法教授 John Coffee 評論道，共和黨政府此舉「比以往任何一屆民主黨政府都更遠離傳統資本主義」。

企業高管也擔憂，政府會直接要求「10% 的公司股份」來換取貸款或補助，且一旦下一屆政府政策轉向，這些商業決策將面臨巨大風險。