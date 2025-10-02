【Joe’s華爾街脈動】專題：最新地緣政治風險：全球市場拉警報
Joe Lu
從東歐到中東，衝突升級與外交轉向為全球市場帶來動盪格局
Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 01 日 美東時間
摘要
- 俄羅斯在北約東翼邊界的軍事行動升級，此舉促使波蘭發出「擊落」警告並進行重大防禦部署。
- 在重大的外交進展中，許多歐洲國家已正式承認巴勒斯坦國。此一歷史性舉動孤立了以色列與美國。
- 以色列面臨日益增加的外交挑戰。中國採取了強烈的親巴勒斯坦立場，並因以色列官員與台灣的接觸而對其發出直接警告。
- 美國重新對委內瑞拉實施石油制裁。此舉是在總統馬杜羅採取反民主行動之後，並強化了委內瑞拉與美國敵對陣營的結盟。
- 這些各自獨立的危機，共同創造了一個高度動盪的全球環境。區域衝突日益受到強權競爭的影響，這增加了誤判的可能性。
對投資者的投資組合而言，地緣政治事件現已成為主要的風險來源。自 2008 年以來，各國政府與央行的干預，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
