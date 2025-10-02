鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-02 05:00

美國電動車補貼終結，特斯拉全面調高美國租賃價格。（圖：Shutterstock）

今年 7 月，美國總統川普簽署「大而美」稅收和支出法案，規定聯邦政府從 9 月 30 日起將不再為電動車提供稅收抵免。

在此之前，得益於美國前總統拜登任內推出的政策，消費者購買新電動車可享受最高 7,500 美元的稅額抵免，二手車則可獲得最高 4,000 美元稅額抵免。

特斯拉和競爭對手此前均能獲得這筆政府補貼，並將其計入租賃方案，從而為消費者提供更具吸引力的價格。

特斯拉最暢銷車型 Model Y 的月租金從之前的 529 美元上調至最高約 599 美元。

特斯拉預定周四發布第三季交車數據。市場普遍預估，由於美國消費者趕在補貼終結之前購車，特斯拉交付數據將表現強勁。

在經歷了過去十年快速增長後，電動車需求已經出現放緩跡象。

多位汽車製造商高層和分析師警告，隨著補貼終止，銷量可能會下滑，甚至有分析師預測，美國電動車銷量將比目前銳減一半。

對特斯拉而言，除了要面對電動車市場整體頹勢，更大挑戰在於自身品牌口碑下滑帶來的挑戰。

特斯拉因執行長馬斯克的政治立場而遭遇輿論反彈，特斯拉甚至成為破壞和抗議的對象。

馬斯克去年在美國大選期間倒向川普和共和黨，引發左翼群體不滿。他還多次公開支持歐洲極右翼政黨，讓特斯拉的品牌形象受到衝擊。